Papà con oltre 240 tatuaggi è stato chiamato “mostro” e “cattivo papà” a causa del suo look

Esprimere se stessi è un aspetto fondamentale dell’essere un individuo. I tatuaggi servono come mezzo meraviglioso per le persone di comunicare la propria identità attraverso l’arte. Richard Huff, un uomo di 51 anni, ha abbracciato i tatuaggi come suo mezzo scelto di espressione personale, vantando un’impressionante collezione di oltre 240 tatuaggi.





Richard Huff, un autodichiarato dipendente dall’inchiostro, è un uomo di famiglia con una moglie e cinque figli. Sua moglie condivide frequentemente video e foto della loro famiglia, anche se la risposta degli spettatori non è sempre positiva. Nonostante le critiche online, il 51enne sottolinea che la loro famiglia non è “diversa” da qualsiasi altra. Ha subito derisioni da parte di estranei online a causa del suo aspetto.

Huff ha rivelato che il suo percorso con i tatuaggi è iniziato come una scelta personale che si è trasformata in una dipendenza. Ha iniziato con le gambe e gradualmente ha proseguito verso l’alto. Attualmente, circa l’85% del suo corpo è coperto di tatuaggi. In particolare, i suoi tatuaggi includono i nomi dei suoi figli e persino le labbra di sua figlia.

“È diventata una dipendenza, ho iniziato con le gambe e ho proseguito verso l’alto,” ha detto. “Voglio essere coperto al 100% di tatuaggi probabilmente entro i prossimi quattro anni. Non so se sia il dolore o l’opera d’arte che ti metti addosso, ma diventa affascinante quando sei in grado di farlo.”

Ha anche riconosciuto che avere una vasta collezione di tatuaggi comporta le sue sfide. Ha menzionato che i bambini nella scuola dei suoi figli lo percepiscono come intimidatorio. Sua figlia ha condiviso: “Dicono, ‘ah, fa un po’ paura,’ e io dico ‘no, mio padre non fa paura, è bravo con i tatuaggi.'” Nonostante i malintesi, sembra che Huff si sforzi di sfidare gli stereotipi associati ai tatuaggi.

La moglie di Richard Huff, Marita, ha ammesso di essere stata inizialmente apprensiva nei suoi confronti a causa del suo aspetto. Ha rivelato: “All’inizio ho giudicato Richard basandomi sul suo aspetto, ma conoscendolo un po’, è in realtà una persona dal cuore grande.”

Marita condivide frequentemente sui social media riguardo a suo marito, sottolineando come lui la ami in un modo in cui nessuno ha fatto prima. Evidenzia le sue qualità positive, dipingendolo come un marito e padre meraviglioso. Marita, che ha tre figli da relazioni precedenti, ha espresso come Richard abbia giocato un ruolo significativo nelle loro vite, andando oltre i doveri di un patrigno.

Richard stesso ha condiviso: “Partecipo al PTA, vado a tutte le funzioni dei miei figli,” sottolineando il suo coinvolgimento attivo nella vita dei suoi figli. Nonostante gli aspetti positivi della personalità di Richard Huff e il suo ruolo attivo come marito e padre, continua ad affrontare critiche. Un commento che esprime disapprovazione ha messo in discussione la necessità di tatuaggi sul suo viso, affermando: “Non sono contro i tatuaggi, ma onestamente, ha davvero bisogno di tatuaggi sul viso in quel modo?”

In mezzo alle critiche, ci sono individui che vengono in difesa di Richard Huff. Un commento di supporto ha trasmesso: “Tutti continuano a parlare del suo tatuaggio facciale. A lui piace. Se l’è fatto. È un buon padre. Lasciatelo stare.”

Parlando della negatività, Richard ha detto: “Se qualcuno può fare commenti negativi del genere, c’è qualcosa che non va in loro stessi che li porterebbe a giudicare qualcun altro.” Ha sottolineato che lui e la sua famiglia sono contenti delle loro scelte, affermando: “Questo è ciò che abbiamo fatto e siamo felici. Stiamo insieme da sei anni, i nostri figli sono felici, e per noi, questo è tutto ciò che conta.”