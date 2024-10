Parla la madre del ragazzo ferito nella sparatoria in cui è morto Emanuele Tufano: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo”

La mamma del 17enne ferito durante la sparatoria in cui ha perso la vita il 15enne Emanuele Tufano il 24 ottobre a Napoli ha dichiarato di aver denunciato suo figlio a maggio, molto prima degli eventi della scorsa settimana.





La donna spiega di voler essere aiutata, affermando: “Io oggi posso avere mio figlio contro, sicuramente. Perché non capirà oggi. Ma spero che domani capirà e apprezzerà.”

Secondo la madre del ragazzo ferito, la situazione è molto complessa e va oltre la tragica sparatoria. La donna ha raccontato: “L’ho denunciato perché era un ragazzo ribelle. Dopo il Covid gli abbiamo fatto prendere la terza media. Mio figlio aveva cambiato gli atteggiamenti, io pensavo ‘sta crescendo. Ho capito dopo che non mi ascoltava, quindi ho dovuto per forza fare la denuncia.*”

La donna si è soffermata anche sulla morte di Emanuele Tufano, sottolineando l’importanza di non dimenticare il dolore che ha colpito la madre del giovane deceduto. La madre del 17enne ha ribadito il suo desiderio di aiutare non solo suo figlio, ma anche altri ragazzi, esortando le mamme a non avere paura e a non arrendersi.

In conclusione, la madre del ragazzo ferito ha espresso la sua determinazione nel voler salvare non solo suo figlio, ma anche altri giovani, chiedendo aiuto alla comunità.