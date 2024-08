Parma un ragazzo di 18 anni si reca a svegliare l’amica minorenne e la trova deceduta nel letto è stata disposta l’autopsia

Un tragico episodio ha colpito la città di Parma: un ragazzo di 18 anni ha fatto una scoperta agghiacciante quando è andato a svegliare la sua amica minorenne, trovandola priva di vita nel suo letto.





14 Agosto 2024, Parma – Un ragazzo di diciotto anni è stato colto da un grande sconforto quando, ieri mattina, ha trovato la sua amica adolescente priva di vita nella sua stanza. La giovane era rimasta a piedi di lui nella sua abitazione, dopo aver trascorso insieme la serata. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, il giovane ha contattato i soccorsi non appena si è accorto della terribile situazione, ma quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

Dopo la chiamata al 118, sul luogo dell’incidente si è recata una squadra di Parma Soccorso, insieme alla polizia della Questura, che ha avviato le indagini per comprendere le circostanze della morte. Il 18enne ha raccontato agli agenti di aver condiviso la serata con la ragazza, la quale non avrebbe mostrato segni di malessere nella notte. La mattina seguente, avvicinandosi per svegliarla, ha scoperto che non respirava più e ha immediatamente allertato i servizi di emergenza.

Per ora, la ricostruzione dei fatti è ancora in corso, e nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti. È prevista un’autopsia sul corpo della giovane, come disposto dall’autorità giudiziaria, per individuare le cause precise del decesso. L’esame medico legale sarà fondamentale non solo per determinare la causa della tragica scomparsa, ma anche per valutare il momento esatto in cui si è verificato il decesso.

Si attendono indicazioni più chiare dalla medicina legale: i risultati dell’autopsia, infatti, potrebbero fare luce sulle dinamiche di quanto successo e rispondere alle inquietanti domande che circolano attorno a questo episodio. La comunità di Parma, sconvolta da questa drammatica notizia, si stringe attorno alla famiglia della ragazza.

Le indagini proseguono per garantire che ogni dettaglio venga esaminato con rigore e che siano rispettate le necessità di giustizia in un caso così delicato. La speranza è che, attraverso questi accertamenti, si possa arrestare l’angoscia e il dolore che questa situazione ha portato con sé.