Per Maddalena Corvaglia, Imane Khelif è “un uomo che si identifica in una donna”, le dichiarazioni incredibili dell’ex velina

Con un video su Instagram, Maddalena Corvaglia prende posizione sul caso di Imane Khelif, la pugilessa algerina accusata ingiustamente di essere un uomo. L’ex velina, con toni allarmistici, chiede: “Fermiamo questa follia ora”.





Il video di Maddalena Corvaglia

A pochi giorni dall’esplosione del dibattito su Imane Khelif, anche Maddalena Corvaglia ha deciso di esprimere la sua opinione. Con un video, l’ex velina ha inanellato una serie di paradossi e affermazioni controverse, mostrando il suo punto di vista in modo allarmistico. Il video, che avrebbe potuto sembrare surreale in tempi di intelligenza artificiale, è ancora visibile sul suo profilo Instagram a più di un’ora dalla pubblicazione.

Le affermazioni di Corvaglia

Nel video, Corvaglia inizia con un interrogativo provocatorio: “Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un uomo adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche?”. Questo introduce una serie di domande simili, tutte mirate a mettere in dubbio le attuali discussioni sull’identità di genere. Senza mai menzionare direttamente Imane Khelif, Corvaglia fa riferimento alla pugilessa algerina al centro del dibattito, sottolineando la sua opinione sui diritti e le identità di genere.

Le implicazioni del video

Maddalena Corvaglia conclude il suo video chiedendo: “Quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite”. La clip si chiude con una scritta su sfondo nero: “Fermiamo questa follia ora…”. La scelta di Corvaglia di esprimere la sua opinione ha suscitato discussioni, soprattutto considerando la sua vicinanza al mondo della boxe e del fitness, e la sua vasta influenza sui social media.

La risonanza delle parole di Corvaglia

Corvaglia è seguita su Instagram da oltre 1 milione e 200mila persone, il che le conferisce una risonanza potenziale maggiore di molte figure pubbliche. Questa ampia visibilità rende le sue parole particolarmente influenti, anche se non ha un titolo specifico per parlare di questioni scientifiche o di identità di genere. Tuttavia, la sua vicinanza al mondo della boxe e la partecipazione a numerosi eventi pubblici legati a questo sport, rendono le sue opinioni rilevanti per un vasto pubblico.