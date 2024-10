Perde le tracce mentre cerca funghi nei boschi di Teano: il suo corpo senza vita trovato il giorno dopo

Gianni De Fusco, un 55enne di Teano, è stato trovato morto in un pozzo mentre era uscito a cercare funghi. È una storia davvero tragica. Ieri pomeriggio, domenica 29 settembre, era uscito di casa per andare nei boschi a cercare funghi, ma poi è sparito nel nulla. Quando la moglie non l’ha visto tornare, ha provato a contattarlo senza successo e ha lanciato l’allerta. Anche un nipote aveva postato sui social chiedendo se qualcuno sapeva qualcosa di lui.





Dopo ore di ricerche, condotte dai vigili del fuoco di Teano e Piedimonte Matese, insieme ai carabinieri e alle squadre di Sapr Napoli e Roma, purtroppo stamattina all’alba hanno trovato il suo corpo senza vita in una cisterna in via 26 ottobre, sempre a Teano. Non si sa bene come sia successo: sembra che l’uomo potrebbe essere scivolato, magari sorpreso dal buio che arrivava all’improvviso, e sia caduto nella cisterna che risultava aperta e senza sorveglianza al momento della tragedia.

La Protezione Civile di Teano ha scritto in un comunicato: “Con grande tristezza e sgomento diamo questa notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Non sono bastati gli sforzi di ricerca dei nostri Volontari coordinati da Nicola Faella, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che alle prime luci dell’alba hanno ritrovato il nostro caro compaesano Giovanni De Fusco, scomparso ieri pomeriggio. Come gruppo di volontari,” concludono, “ci stringiamo alla comunità per questo dolore terribile che colpisce la sua famiglia.”