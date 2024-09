Ponte Anas di Torrenova crolla sull’autostrada durante i lavori di abbattimento: precipitate le gru

Nel cuore della notte di domenica 22 settembre, il vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova a Roma ha ceduto, provocando un’imponente caduta sul manto autostradale sottostante. Il cedimento è avvenuto durante i lavori di demolizione, quando due gru hanno ceduto sotto il peso della struttura. Nonostante l’incidente, sembra che i lavoratori coinvolti siano rimasti illesi.





Chiuso tratto autostradale, la viabilità alternativa

L’intero tratto autostradale è stato chiuso per consentire alle autorità di procedere con le operazioni di rimozione delle parti crollate. La D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli è stata interrotta tra Torrenova e l’allacciamento con il G.R.A. in entrambe le direzioni. Si consiglia ai conducenti provenienti da Roma/GRA di utilizzare la viabilità ordinaria e di entrare sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova. Per coloro che provengono dall’A1, è necessario seguire le indicazioni al nuovo svincolo di Torrenova e procedere lungo la viabilità ordinaria in direzione Roma/GRA, oppure utilizzare la A24 e la barriera di Roma Est.

Crollo ponte di Torrenova: indagini in corso

Al momento, le cause del crollo improvviso del ponte non sono chiare e sono in corso approfondite indagini per comprendere l’accaduto. Sono in corso verifiche per stabilire se il peso delle gru abbia causato direttamente il cedimento della struttura. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza della zona e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.