Probabilmente Naska è coinvolto nel divorzio social tra Fedez e Chiara Ferragni

Finisce l’unione tra Fedez e Chiara Ferragni: i due hanno cessato di supportarsi reciprocamente sui vari social media. Ancora più significativo: hanno rimosso tutti i tag nelle fotografie condivise, suggerendo che uno dei due potrebbe aver bloccato l’altro. La piattaforma di TrashItaliano ha rivelato su “X” una dimostrazione dei seguaci e dei fan della celebre coppia italiana, confermando l’addio dell’impegno sui social media.





Ciò ha riscosso un elevato “mi piace” in poco tempo e gli utenti hanno espresso, ironicamente, la loro opinione sul fatto. La maggior parte si preoccupa per i figli: “Sono davvero ridicoli, non stanno affrontando bene la situazione, nonostante siano entrambi oltre i 30. Ancora peggio, hanno dei figli”, critica un utente. Alcuni suppongono che tutto ciò sia un’esibizione per aumentare la fama e l’audience: “Sapete che è puramente un trucco di marketing, giusto?”. Infine, la maggior parte dei commenti proviene da persone indifferenti all’argomento ma necessitano di esprimere la loro opinione. Il Messaggero riferisce alcune indiscrezioni: “Secondo rumor online, Fedez avrebbe tolto per primo il follow a Chiara Ferragni e bloccato lei. La ragione di ciò potrebbe essere il follow recente di Chiara Ferragni al rapper milanese Diego Naska, che apparentemente non è ben visto da Fedez”, si legge.

Non è ancora rivelato se questa decisione sia una conseguenza di un deterioramento nei rapporti tra i due o l’evoluzione in corso di una separazione imminente, senza alcun colpo di scena. Nel frattempo, si privilegia molto spesso il ricorso a speculazioni e congetture. Alcune fonti riferiscono di un disaccordo di Fedez su alcune delle recenti amicizie di Chiara sui social, un disagio che ha portato a bloccare, ricevendo in cambio lo stesso trattamento.

Inoltre, si pensava inizialmente strano che Fedez avesse interrotto di seguire le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, segnando una rottura netta con la famiglia Ferragni, mentre rimanevano invariati i canali social con Chiara.

Tattiche di social media di Fedez e Chiara

Nonostante Chiara Ferragni utilizzi i social media principalmente per le sue attività professionali, i follower sembrano più interessati alla sua leda vita da single: l’influencer ha confermato la rottura con Fedez, tuttavia, ha sottolineato che la sua priorità principale è quella di proteggere la sua famiglia.

D’altro lato, sembra che Fedez stia vivendo una sorta di rinascita. Dopo aver mostrato la sua nuova casa da single, alterna serate con gli amici, collezioni di carte Pokémon e viaggi al Coachella, un quotidiano molto diverso da quello della sua ex moglie. Secondo alcuni, Fedez non avrebbe dimenticato Chiara: è convinto Fabrizio Corona, che ipotizza una possibile riconciliazione tra i due.

“Ritorneranno insieme? Non ora, non nei sei mesi successivi. Potrebbe accadere dopo un anno. Se c’era un forte sentimento, torneranno insieme nel giro di un anno, se entrambi ottengono soddisfazioni professionali. Lei deve risolvere i problemi di reputazione e lui deve trovare una propria strada che lo possa far tornare felice con la moglie”, ha detto l’ex paparazzo.