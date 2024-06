Programmi Tv per la serata del 12 giugno 2024: film, Rai, Mediaset, cosa guardare

Stasera in TV mercoledì 12 giugno 2024: Cosa Guardare sui Principali Canali

Questa sera in TV mercoledì 12 giugno 2024, il palinsesto televisivo offre una vasta gamma di programmi per intrattenere chiunque. Dalla fiction all’attualità, dagli eventi sportivi ai film d’azione, c’è qualcosa per tutti.





Programmi Rai

Rai1 alle 21.30 trasmetterà la seconda parte della miniserie “ Alfredino – Una storia italiana “. Questo dramma toccante, che vede protagonisti Anna Foglietta e Vinicio Marchioni , racconta le vicissitudini della famiglia Rampi e l’eroico tentativo di salvare il piccolo Alfredo . Un racconto intenso che tiene incollati allo schermo.

Rai2 propone alle 21.00 gli Europei di atletica . Nell'ultima giornata dei Campionati europei a Roma, ci saranno delle emozionanti finali sia femminili, come il salto in lungo e gli 800 metri, sia maschili, come il lancio del giavellotto e i 1500 metri.

Rai3 alle 21.20 rinnova l'appuntamento con l'attualità grazie a " Chi l'ha visto? ", condotto da Federica Sciarelli . Questo programma di inchiesta ha spesso risolto casi di scomparsa in diretta, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cronaca.

alle 21.20 rinnova l’appuntamento con l’attualità grazie a “ “, condotto da . Questo programma di inchiesta ha spesso risolto casi di scomparsa in diretta, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cronaca. Rai5 alle 21.15 presenta “Art Night” con Neri Marcorè. La serata è dedicata al documentario “Raffaello. Il mito e la modernità“, un’immersione nel Rinascimento e nell’eredità di Raffaello attraverso le parole di illustri architetti e studiosi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, e Real Time

Rete 4 alle 21.20 offre l’attualità con “ Fuori dal coro “, condotto da Mario Giordano . Questa puntata speciale si concentrerà sui risultati delle recenti elezioni europee e amministrative, con un focus particolare sulle indagini sulla sanità pubblica.

Canale 5 alle 21.20 trasmette il reality " Io canto Family ", condotto da Michelle Hunziker . In questa finale, scopriremo i vincitori che hanno conquistato il cuore della giuria e del pubblico.

La7 alle 21.15 va in onda con " In viaggio con Barbero – 'Il caso Matteotti' ", un documentario storico condotto da Alessandro Barbero . Questo episodio si concentra su Giacomo Matteotti , figura cruciale del movimento socialista italiano.

Tv8 alle 21.30 trasmette la seconda puntata della decima stagione del reality show " Pechino Express – La via delle Indie ", condotto da Costantino della Gherardesca . Un'avventura emozionante che questa settimana porta i concorrenti in diverse location spettacolari in India.

Nove alle 21.25 manda in onda una puntata speciale del talk show " Accordi & Disaccordi " dedicata ai risultati dell'election day, con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi .

alle 21.25 manda in onda una puntata speciale del “ ” dedicata ai risultati dell’election day, con la partecipazione di e . Real Time alle 21.30 ha in programma il reality “SOS ACNE ‘Le tre età’“, dove la dottoressa Ines Mordente aiuta i pazienti a risolvere problematiche cutanee complesse.

I Film di Questa Sera

Rai4 alle 21.20 propone il film d’azione “Prey“, diretto da Dan Trachtenberg e interpreto da Amber Midthunder. Ambientato nel 1719, racconta la lotta di una cacciatrice Comanche contro un pericoloso predatore alieno.

I Film su Sky

Sky Cinema Uno alle 21.15 trasmette il film fantastico “ Jumanji: The Next Level “, con Dwayne Johnson . Spencer e i suoi amici devono affrontare nuove avventure per tornare a casa.

Sky Cinema Due offre alle 21.15 il dramma " Joika – A un passo dal sogno ", con Talia Ryder . Segue la storia vera di una giovane ballerina che affronta la dura competizione per diventare prima ballerina del Bolshoi.

Sky Cinema Family alle 21.00 manda in onda la commedia " Senti chi parla ", con John Travolta e Kirstie Alley . Una storia divertente e commovente di una madre single e del tassista che entra nella sua vita.

alle 21.00 manda in onda la commedia “ “, con e . Una storia divertente e commovente di una madre single e del tassista che entra nella sua vita. Sky Cinema Suspense alle 21.00 presenta il thriller “The Score“, con Robert De Niro e Edward Norton. Lo scassinatore Nick Wells deve affrontare un’ultima rischiosa rapina.

Questa sera in TV offre quindi, una vasta selezione di programmi e film che sicuramente soddisferanno ogni tipo di spettatore. Buona visione!