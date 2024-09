Quando Marco Mengoni trionfò a Sanremo e lo dedicò alla mamma, che disse: “È motivo di grande orgoglio per noi”

La vincita al Festival di Sanremo 2023 ha avuto un sapore agrodolce per Marco Mengoni, a causa della tragica scomparsa di sua madre, Nadia Ferrari. In un’intervista rilasciata subito dopo il suo trionfo, l’artista aveva condiviso la frustrazione per non aver ricevuto risposta alle sue telefonate. “Ho provato a contattare mia madre, ma non ha risposto – raccontava il cantante – Ho chiamato due volte”. Nonostante l’assenza della madre, Marco le aveva dedicato il successo, un gesto che ha toccato profondamente il cuore di Nadia, la quale l’ha sempre sostenuto sin dall’inizio della sua carriera.





Il legame tra Marco e la madre era straordinario, cementato non solo dall’amore familiare ma anche dalla comune passione per la musica. In un momento così significativo della sua vita, Mengoni ha scelto di onorare la donna che ha sempre creduto in lui, dedicandole il Festival della canzone italiana. Nadia, che ha seguito la carriera del figlio con tanto affetto, si trovava a Ronciglione per festeggiare insieme alla comunità la vittoria di Marco.

Dopo il trionfo con la canzone “Due Vite”, Mengoni era stato ospite di Mara Venier. Alla domanda della conduttrice su chi fosse stata la prima persona che aveva contattato, Mengoni ha risposto con un sorriso: “Ho chiamato mia madre, ma non mi ha risposto. Quando finalmente si è fatta viva, mi ha detto che stava festeggiando in piazza e non poteva parlare”. Questo aneddoto ha messo in luce la gioia e l’energia della madre nel celebrare il notevole successo del figlio.

In un momento speciale come quello della conferenza finale del Festival, Marco non poteva fare a meno di esprimere la sua gratitudine. “Dedico questo Festival in particolare alla donna che mi ha dato la vita”, ha dichiarato il cantante con fervore. Ha continuato condividendo il suo riconoscimento verso le esperienze che lo hanno formato come artista e come persona. Il suo desiderio di mantenere private le sue esperienze più delicate riflette un profondo rispetto per la sua vita personale.

Nadia Ferrari, intervistata da La Repubblica, aveva espresso il suo orgoglio per i risultati del figlio, descrivendo le emozioni che ha provato nel sentire le parole di Marco: “La vittoria di Marco ci ha dato una sensazione di grande orgoglio. È stato un momento di felicità pura, un’emozione che tocca nel profondo dell’anima”. La loro connessione, ora amplificata dal successo di Mengoni, rimarrà per sempre un tributo a un amore incondizionato e a una passione condivisa.

I funerali di Nadia Ferrari si svolgeranno a Ronciglione il 24 settembre, in un momento di grande tristezza per Marco e la sua famiglia, che si riuniranno per commemorare una donna straordinaria.