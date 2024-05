Quindicenne usa sigaretta elettronica, ricoverato con urine nere e incosciente per 30 ore

Un ragazzo dell’Arkansas, Jake Melton, ha subito gravi conseguenze per l’uso intensivo delle sigarette elettroniche, culminando in un episodio critico di disidratazione e urine quasi nere.





Un caso allarmante di vaping giovanile: Jake Melton, 15 anni, ricoverato per disidratazione severa e rischi renali causati dall’uso intensivo di sigarette elettroniche

Jake Melton, un adolescente di 15 anni residente in Arkansas, Stati Uniti, ha vissuto una drammatica esperienza a causa dell’uso intensivo delle sigarette elettroniche. L’episodio ha avuto inizio quando Jake ha cominciato a sentirsi male mentre era a scuola, manifestando sintomi preoccupanti come nausea, vertigini e occhi iniettati di sangue. L’infermiera scolastica e la madre del ragazzo, Melony Sample, sono state immediatamente allertate dalla gravità della situazione.

Il ragazzo ha riportato dolori diffusi in tutto il corpo, spingendo la madre a seguire il consiglio dell’infermiera e portarlo al pronto soccorso più vicino. Al loro arrivo, Jake ha perso conoscenza e le analisi mediche hanno rivelato una severa disidratazione che stava compromettendo il funzionamento dei suoi reni, una condizione direttamente collegata al suo frequente uso della sigaretta elettronica.

I pericoli nascosti del vaping

Il caso di Jake mette in evidenza i rischi nascosti dell’uso delle sigarette elettroniche, specialmente tra i giovani. La nicotina presente in molti e-liquidi è nota per le sue proprietà disidratanti, influenzando negativamente l’equilibrio tra liquidi e sali nell’organismo. Inoltre, secondo quanto riportato dal Daily Mail, le sigarette elettroniche contengono glicole propilenico, una sostanza che attira e trattiene le molecole d’acqua nel corpo, aggravando ulteriormente la disidratazione quando si svapa.

La severa disidratazione di Jake rappresenta un campanello d’allarme sui gravi effetti collaterali del vaping, oltre ai rischi più comunemente discussi legati all’uso di nicotina e altri additivi chimici. Secondo uno studio pubblicato su Pediatrics, l’uso delle sigarette elettroniche tra gli adolescenti può portare a gravi problemi di salute a lungo termine.

La reazione della famiglia e la decisione di Jake

La madre di Jake, Melony Sample, ha condiviso il trauma vissuto dalla famiglia a causa di questa esperienza. Dopo essere rimasto incosciente per 30 ore, Jake ha finalmente ripreso conoscenza. Questo evento ha spinto la famiglia a riflettere seriamente sui pericoli del vaping.

Jake ha deciso di smettere definitivamente di usare le sigarette elettroniche e ha iniziato un percorso di sensibilizzazione tra i suoi coetanei sui pericoli del vaping. Melony Sample ha dichiarato: “Non avrei mai immaginato che qualcosa di così facilmente accessibile potesse avere effetti così devastanti sulla salute di mio figlio.”

Questo caso sottolinea l’importanza di una maggiore consapevolezza sui rischi associati alle sigarette elettroniche e la necessità di regolamentazioni più severe per proteggere i giovani.