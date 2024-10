Ragazzo tredicenne trovato in strada con una mannaia dai carabinieri: “Ho bisogno di difendermi”

Giovani armati: un fenomeno preoccupante in crescita, come dimostra l’ultimo episodio a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove quattro minorenni sono stati denunciati dai carabinieri.

Un episodio allarmante si è verificato a Pollena Trocchia, comune della provincia di Napoli, dove un ragazzo di soli 13 anni è stato sorpreso per strada con una mannaia. I carabinieri, impegnati in un’operazione di controllo nei pressi di una sala scommesse, hanno notato due adolescenti che manifestavano un comportamento sospetto. Dopo aver cercato di allontanarsi, i due sono stati fermati: il 14enne è stato trovato con un coltello a scatto di 22 centimetri, mentre il 13enne, sorprendentemente, aveva con sé una mannaia da cucina di 27 centimetri. Il giovane ha giustificato la sua azione dichiarando: “Mi devo difendere, non si sa mai”. Entrambi sono stati denunciati e poi riaffidati ai genitori, visibilmente scioccati dall’incidente.





Trend allarmante di minori armati in Campania

Questo episodio non è un caso isolato, ma piuttosto un segnale di un fenomeno in espansione nei comuni della provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono costantemente attenti all’aumento di casi che coinvolgono adolescenti armati. Un recente episodio ha visto un 16enne trovato in possesso di un coltello a farfalla, esibito davanti agli amici come segno di rispetto e di forza, ma che in realtà può nascondere profonde insicurezze. Il giovane ha esibito il coltello in corso Umberto I, rivelando un’emergente cultura della violenza tra i giovani.

Un altro caso inquietante riguarda un 17enne incensurato di Volla, fermato dai carabinieri durante un controllo a via De Filippo. Egli è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e di un coltello a serramanico, giustificando il proprio comportamento con la necessità di difendersi in una zona considerata poco sicura. Questo comportamento indica un crescente ricorso all’auto-difesa tra i giovani, alimentato da un clima di paura e insicurezza.

I coinvolgimenti dei minorenni negli episodi di violenza armata sono in aumento.

Le giustificazioni fornite dai ragazzi di agire per protezione rivelano problematiche più profonde.

Il fenomeno non riguarda solo individui isolati, ma è spesso radicato in una cultura di insicurezza e aggressività.

Casistiche simili si sono registrate in altre località della Campania, evidenziando un trend preoccupante.

La crescente vulnerabilità dei giovani che si sentono costretti a portare armi per difendersi è sintomatica di un malessere sociale più ampio. La strumentalizzazione della violenza come mezzo per affrontare situazioni di conflitto o paura non trova giustificazione e mette in evidenza l’emergere di problematiche educative e sociali che necessitano di un intervento mirato e coordinato da parte delle istituzioni e della comunità. È fondamentale affrontare queste situazioni con un approccio che promuova la sensibilizzazione e la prevenzione, piuttosto che la repressione.