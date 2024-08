Raimondo Todaro lascia il cast di Amici 2024/2025: l’insegnante di danza non è stato riconfermato

Raimondo Todaro non prenderà parte alla prossima edizione del talent show Amici, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che si concentra sul percorso di crescita e formazione di un gruppo di aspiranti ballerini e cantanti.





A divulgare la notizia è stato Giuseppe Candela, attraverso un articolo su Dagospia, dove si afferma che il suo ruolo di insegnante di ballo non è stato riconfermato per la stagione 2024/2025. Questa decisione segna una svolta significativa per Todaro, che ha ricoperto un ruolo centrale nel programma dal 2021, dopo aver lasciato il suo impiego come insegnante a Ballando con le Stelle. La sua scelta di trasferirsi ad Amici è stata sempre difesa dal ballerino, sebbene abbia suscitato l’inflessibile disapprovazione di Milly Carlucci, che ha visto abbandonare uno dei coach più talentuosi e riconoscibili del suo show.

Relazioni difficili dietro le quinte

Dopo il suo arrivo nel talent show, si è iniziato a vociferare di una crescente distanza tra Todaro e la conduttrice Maria De Filippi. Nonostante le numerose speculazioni su possibili tensioni tra i due, né Raiomondo né Maria hanno mai confermato tali indiscrezioni. La loro relazione professionale, tuttavia, sembra aver subito un cambiamento, destando l’interesse e la curiosità degli appassionati.

Designazione di un sostituto e la conferma del cast

Per quanto riguarda il resto del cast, sembra che la situazione rimarrà pressoché invariata. Secondo il rapporto di Dagospia, a parte l’assenza di Todaro, il team del programma sarebbe stato quasi completamente riconfermato. È chiaro che lo spazio lasciato vuoto dalla sua partenza dovrà essere riempito da un altro talento, in grado di mantenere l’eccellenza del ballo latino-americano, disciplina per la quale Todaro era molto apprezzato e che richiede una preparazione specifica.

Uno dei nomi più discussi per questa posizione è quello di Stefano Oradei, anch’esso noto volto di Ballando con le stelle. In una recente intervista, Oradei ha espresso il desiderio di prendere parte ad Amici, affermando: “Se mi proponessero di partecipare? Sì, sarei entusiasta di farlo, come sarei pronto a tornare anche a Ballando, ma al momento non ho avuto contatti diretti. Fare Amici mi darebbe l’opportunità di continuare il mio lavoro e sarebbe un’esperienza bella e interessante.” Questa affermazione dimostra la volontà di molti professionisti di entrare nel mondo di Amici, valorizzando la propria carriera e le proprie competenze.

In conclusione, il futuro di Raimondo Todaro ad Amici sembra segnato da questa svolta, lasciando aperte molte domande sul suo percorso artistico e professionale. Con l’affacciarsi di nuovi talenti come Oradei, il pubblico è atteso a scoprire come si evolverà la prossima stagione del programma, mentre gli appassionati si preparano a seguire i prossimi sviluppi con curiosità e interesse.