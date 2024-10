Rita Rusic, 64 anni, e il fidanzato, 30 più giovane. Affascinante e conosciuto: chi è e che professione ha

Rita Rusic ha recentemente rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi, nella quale ha condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale, rivelando il rapporto con il suo compagno molto più giovane. A 64 anni, Rusic sembra aver trovato una nuova forma di felicità insieme a un fidanzato di **34 anni**, continuando a sorprendere il pubblico con le sue scelte amorose audaci.





«Le mie esperienze in questo campo hanno portato con sé sia l’ammirazione che l’invidia», ha dichiarato Rusic, riflettendo sulle sue relazioni nel corso degli anni. «Una relazione con una significativa differenza di età presenta sfide uniche. Ho vissuto entrambe le prospettive: quando mi sono sposata con Vittorio Cecchi Gori, avevo **20 anni** e lui **38**», ha aggiunto, evidenziando il suo interesse per le dinamiche asimmetriche dell’amore.

Rita Rusic e il fidanzato: una storia d’amore a 64 anni con un uomo più giovane

Rita Rusic, che ha raggiunto la notorietà come produttrice cinematografica e volto noto dei reality show italiani, ha commentato il suo legame con l’attuale fidanzato, Cristiano Di Luzio. «Entrambi abbiamo la consapevolezza di non volerci relegare a ruoli predefiniti», ha sottolineato. «Se una donna decide di avere un rapporto con un **uomo più giovane**, deve essere sicura di sé stessa, altrimenti, il sospetto e l’insicurezza possono offuscare il bello della relazione». Questo approccio maturo alla vita amorosa mostra quanto Rita sia in sintonia con se stessa e le sue esigenze.

La bellezza, secondo Rusic, gioca un ruolo fondamentale nel farsi percepire forti e sicuri. «Essere belli può aiutare, ma con l’età le cose cambiano e non è più così semplice» ha ulteriormente spiegato. Il suo fidanzato, Cristiano Di Luzio, nato nel 1990, possiede certamente il fascino e la determinazione giovanile. Indirizzando la sua carriera inizialmente come **modello**, Di Luzio ora si è affermato nel mondo imprenditoriale, mostrando un lato ambizioso e indipendente.

Il fidanzato di Rita è anche diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi come **Ciao Darwin** e **Pechino Express**, dove ha sfoggiato il suo fascino e la sua sagacia. «Il nostro amore è genuino; ci sentiamo completi, anche quando siamo separati», ha concluso Rusic con un sorriso, evidenziando l’importanza di avere una relazione sana e matura. Avere un rapporto con un uomo più giovane ha arricchito la sua vita in modi inaspettati, confermando che l’amore, a qualsiasi età, può fiorire in modi sorprendenti.