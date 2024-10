Rovigo, perde il comando della Porsche e si scontra con un albero: cofano spezzato

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 3 ottobre, un grave incidente stradale ha sconvolto la zona tra Rosolina Mare e la strada Romea, in provincia di Rovigo. Una Porsche 718 è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un albero di grandi dimensioni. Il conducente, un giovane, ha riportato gravi ferite nell’impatto.





Le squadre dei vigili del fuoco da Chioggia e Adria sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza il veicolo e soccorrere il giovane rimasto intrappolato nell’abitacolo. Il personale del Suem ha successivamente preso in carico il giovane ferito, stabilizzandolo prima del trasporto in codice rosso all’ospedale di Padova tramite eliambulanza.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro per comprendere appieno la dinamica dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa due ore. Le forze dell’ordine hanno garantito che la situazione fosse completamente sotto controllo e che la circolazione potesse riprendere in totale sicurezza.

Non si esclude l’ipotesi che il giovane al volante della Porsche stesse viaggiando a velocità sostenuta e abbia perso il controllo del veicolo a causa delle condizioni dell’asfalto, reso viscido dalle precipitazioni degli ultimi giorni.

L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità competenti stanno lavorando per comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a questo grave sinistro stradale. Si auspica una pronta guarigione per il giovane coinvolto e si invita alla prudenza e al rispetto delle norme del codice della strada per evitare simili tragedie in futuro.