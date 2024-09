Schiacciato da un Cancello di Casa mentre Giocava: Bambino di 10 Anni in Gravi Condizioni a Sassari

Un grave incidente si è verificato oggi a Sassari, coinvolgendo un bambino di 10 anni, che attualmente è in condizioni critiche presso l’ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo è rimasto schiacciato da un pesante cancello mentre si divertiva in un’area residenziale situata nelle campagne del rione Li Punti.





L’incidente e il servizio di emergenza

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 in una villetta della zona di Viziliu. I familiari del bambino, dopo aver udito un forte rumore, sono accorsi e hanno trovato il piccolo intrappolato sotto il cancello. Con prontezza e determinazione, sono riusciti a liberarlo immediatamente, trasportandolo verso un bar nelle vicinanze. Qui, in preda al panico, hanno contattato i soccorsi. In pochi minuti, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto, prendendo in carico il bambino e trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Sassari.

Un’altra tragedia simile

Questa notizia giunge a soli pochi giorni da un altro tragico evento. Ieri, infatti, un altro bambino di 10 anni, Gioele, ha perso la vita a San Nicola di Ozieri, sempre in provincia di Sassari. Il piccolo stava giocando a calcio in un campetto quando la porta di difesa, per cause ancora da chiarire, è crollata su di lui. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava correndo e, nel tentativo di colpire il pallone, ha sbattuto violentemente contro la struttura, causando il suo immediato ribaltamento. L’impatto ha colpito con violenza il suo torace, e i compagni di gioco, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno subito dato l’allarme. La reazione tempestiva non è purtroppo riuscita a salvare Gioele, il quale è rimasto privo di sensi accasciato a terra.

In entrambe le circostanze, si evidenzia la necessità di maggiori controlli sulla sicurezza delle strutture ludiche e dei giardini, dove i bambini spesso giocano indisturbati. Le autorità dovrebbero prestare maggiore attenzione affinché situazioni del genere non si ripetano. È vitale garantire che gli spazi di gioco siano sicuri e privi di rischi, affinché i piccoli possano divertirsi senza timori.