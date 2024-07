Scivolano mentre camminano in mare: ex custode muore dopo un malore, salva la compagna

Una tragica notizia giunge da Torino di Sangro, dove questa mattina alle 6,30 è avvenuta la morte per annegamento di Nicoletta De Titta, ex bidella di 73 anni. La donna, che avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 24 luglio, era residente a Sant’Eusanio del Sangro, vicino Lanciano, e stava passeggiando in acqua con un’amica quando è avvenuto l’incidente.





Secondo quanto riportato da un testimone, entrambe le donne sono scivolate forse in una buca sul fondale alto, che si trovava a circa mezzo metro di profondità, davanti alla spiaggia Le Morge. Mentre una delle donne è caduta in avanti e si è rialzata, Nicoletta De Titta è caduta all’indietro e purtroppo non è più riemersa.

Sul posto sono intervenuti il 118, che ha praticato il massaggio cardiaco per 40 minuti, i vigili del fuoco di Lanciano, i carabinieri di Torino di Sangro e la Capitaneria di Porto per indagare sull’accaduto e raccogliere le testimonianze.

Al momento non è chiaro come la donna sia realmente affogata, considerando che il mare non era mosso e non c’era afa. Si ipotizza un possibile malore improvviso, ma le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza su quanto accaduto.

La comunità locale è scossa da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Nicoletta De Titta in questo momento di dolore.