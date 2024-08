Scomparso durante un’escursione in moto, un 24enne riemerge vivo dopo 5 giorni da un fiume dopo un sinistro

Un giovane motociclista statunitense è stato ritrovato vivo dopo cinque giorni di assenza, in uno scenario boschivo dell’Idaho, grazie alla determinazione dei suoi amici.





La scomparsa di Zachary DeMoss

La storia di Zachary DeMoss, un ragazzo di 24 anni originario degli Stati Uniti, ha colpito profondamente l’opinione pubblica dopo che è stato ritrovato vivo cinque giorni dopo un incidente in moto avvenuto lungo la Highway 12 in Idaho. Il giovane, che si trovava in viaggio tra il Montana e l’Oregon con un gruppo di amici, è scomparso il 12 agosto dopo essere ripartito da una sosta, senza mai raggiungere la tappa successiva.

I suoi compagni di viaggio, preoccupati per la sua assenza, hanno immediatamente lanciato l’allerta. Le operazioni di ricerca, attivate dalle autorità locali, si sono rivelate complesse, data l’estensione dell’area in cui DeMoss era scomparso. Nonostante l’impiego di elicotteri, soccorritori a piedi e droni, per giorni non si è vista traccia del motociclista.

La scoperta sorprendente

Dopo giorni di apparecchiature di ricerca senza risultati, gli amici e la famiglia di DeMoss non si sono arresi e hanno continuato a cercarlo. Finalmente, nel momento in cui le speranze stavano per svanire, un amico lo ha scorto sdraiato vicino a un ruscello. “Inizialmente non l’avevo riconosciuto, ma quando si è girato ho capito che era Zach,” ha raccontato l’amico.

Zachary ha raccontato alla CNN la dinamica del suo incidente, spiegando di aver sterzato improvvisamente per evitare di investire un cervo, finendo così a volare per circa 12 metri prima di atterrare in una zona isolata. A causa delle ferite riportate, ha avuto difficoltà a muoversi, ma ha trovato il modo di sopravvivere.

“Sono riuscito a bere acqua dai primi giorni, ma dopo un po’ ho ceduto e non riuscivo più a tornare al fiume strisciando,” ha spiegato DeMoss. Per i primi giorni ha usato la sua giacca per immergerla nel ruscello, ricavando l’acqua dalle tasche. “Dopo cinque giorni, ci si aspetta il peggio per chi resta disperso in un’area simile,” ha commentato l’amico, impressionato dalla forza di volontà del giovane.

Recupero e speranze future

Zachary è stato trasportato in elicottero in ospedale dopo il ritrovamento e ora è in fase di recupero. Recentemente, ha fatto progressi notevoli, passando dalla terapia intensiva a una stanza normale, sebbene continui a sentirsi immobile a causa di un polmone parzialmente collassato, di un’anca rotta e di diverse costole fratturate. I medici stanno monitorando la sua situazione per assicurare una piena ripresa.

Il caso di Zachary DeMoss è un potente promemoria dell’indomabilità dello spirito umano e della devozione di familiari e amici, che non hanno mai smesso di cercarlo, portando alla sua salvezza. La sua storia continuerà a ispirare chiunque affronti momenti difficili, dimostrando che la speranza e la determinazione possono portare a risultati sorprendenti anche nei momenti più bui.

Questo incredibile evento, avvenuto nei boschi dell’Idaho, rimane nella memoria collettiva non solo per il suo epilogo positivo, ma anche per la forza di un amore che non si arrende mai.