Scontro acceso al Grande Fratello: lite tra Pamela Petrarolo e Yulia Bruschi dopo la puntata del 19 novembre. Il motivo? Nomination e accuse di incoerenza

Alta tensione nella casa del Grande Fratello: al termine della puntata in diretta del 19 novembre, una lite esplosiva ha visto protagoniste Pamela Petrarolo e Yulia Bruschi. Il diverbio, scaturito da una questione legata alle nomination, ha immediatamente acceso i riflettori del pubblico e infiammato i social, dove le immagini del confronto hanno rapidamente fatto il giro del web.





Il motivo dello scontro risale a una decisione presa durante la puntata, che ha visto Pamela, insieme alla sua compagna di gioco Ilaria, nominare un altro concorrente, Clayton. Questa scelta ha mandato su tutte le furie Yulia, che non ha esitato a esprimere la sua disapprovazione, accusando la coppia di comportamenti strategici e incoerenti.

Secondo Yulia, la decisione di Pamela e Ilaria non era giustificata da motivazioni valide, un’accusa che ha scatenato una vivace discussione nella veranda della casa. La modella ha sottolineato il suo disappunto, dicendo chiaramente: “Non c’è una motivazione valida”, accusando Pamela di cambiare idea a seconda della situazione e di basare le scelte su calcoli di convenienza.

Pamela Petrarolo, dal canto suo, ha cercato di difendersi, ribadendo che la scelta di nominare Clayton era stata concordata con Ilaria e che non c’erano alternative migliori. “Ma siamo sempre in due,” ha spiegato Pamela, “non mi permetterei mai di mettere in dubbio la tua votazione”. Tuttavia, le sue parole non sono servite a placare la rabbia di Yulia, che ha continuato a sottolineare la sua delusione per l’atteggiamento di Pamela.

L’origine del conflitto sembra risiedere in alcuni “chiacchiericci” che Yulia avrebbe percepito durante la settimana. La modella ha infatti accusato le due concorrenti di agire diversamente in puntata rispetto a quanto lasciano intendere nelle conversazioni quotidiane. “Durante la settimana si sente una cosa e poi, in puntata, si fa tutt’altro,” ha dichiarato Yulia, evidenziando un presunto comportamento contraddittorio.

Purtroppo sappiamo tutti che sabato in puntata diva Pamela dopo aver fatto un confessionale velenoso su Yulia dirà “no ma poi ci siamo chiarite eh” #grandefratello pic.twitter.com/65Ybf75cgN — SpirituALE (@zitt0p3latoh) November 20, 2024