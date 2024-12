Scontro tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello: vecchie tensioni riemergono dopo una battuta della ballerina

Notte movimentata al Grande Fratello, dove scontri e crisi hanno tenuto i concorrenti e il pubblico con il fiato sospeso. Dopo il litigio tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, e il crollo emotivo di Zeudi Di Palma, un altro episodio ha acceso gli animi: il confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez, ex fidanzati il cui rapporto dentro la casa è stato spesso caratterizzato da tensioni.





Durante una cena apparentemente tranquilla, Shaila, ex velina di Striscia la Notizia, ha pronunciato una frase che ha scatenato vecchie ferite: “Se non fosse stato per me, manco lo conoscevano”, indicando il pallavolista argentino, seduto poco distante. Sebbene detta con un tono che sembrava scherzoso, la battuta ha rapidamente riacceso vecchi rancori.

La reazione dei concorrenti

Gli altri inquilini della casa hanno inizialmente reagito ridendo, interpretando le parole di Shaila come una semplice provocazione. Tuttavia, il commento non è stato accolto con altrettanta leggerezza da Javier, che ha preferito non rispondere immediatamente. Più tardi, però, in cucina, l’argentino ha confessato che quella frase lo aveva ferito, definendola inappropriata.

La tensione è presto esplosa in un acceso confronto tra i due. Shaila ha cercato di minimizzare, affermando: “Adesso che lo so, evito. Non sei una persona che sa stare alla leggerezza”. La ballerina ha poi aggiunto: “Sii te stesso, non fingere di starci allo scherzo. Evidentemente non sei così, sei arrogante a volte”.

Dall’altro lato, Javier ha provato a rispondere con calma, ma la situazione è presto degenerata. “Vuoi parlare da sola, non mi cambia la vita parlare con te”, ha detto prima di allontanarsi, chiaramente infastidito.

Un rapporto complesso

Il rapporto tra Shaila e Javier era già stato messo alla prova più volte durante il reality. I due, ex fidanzati, sembravano aver trovato un equilibrio, trasformando il loro legame in una sorta di amicizia. Tuttavia, le tensioni non sono mai del tutto scomparse, soprattutto da parte di Javier, che ha vissuto con difficoltà la rottura e la successiva relazione di Shaila con Lorenzo Polverato.