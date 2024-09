Sedicenne precipita dal secondo piano della scuola a Torre del Greco: condizioni critiche

Un grave incidente ha sconvolto questa mattina l’istituto superiore “E. Pantaleo” a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un sedicenne è precipitato dal secondo piano della scuola. L’episodio è avvenuto in via Cimaglia poco prima dell’inizio delle lezioni. Le prime informazioni indicano che il ragazzo sarebbe caduto dalla finestra della sua aula.





Intervenuti immediatamente, i soccorritori del 118 hanno trasportato d’urgenza il giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli. Attualmente, il ragazzo versa in condizioni molto critiche e risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento i dettagli rimangono poco definiti, ma la pista più accreditata sembra suggerire un gesto volontario, anche se non si escludono altre possibilità.

Il personale scolastico ha vissuto momenti di grande panico, mentre gli studenti presenti hanno descritto una scena di incredulità e angoscia, lanciando immediatamente l’allerta. La comunità scolastica è sotto shock, con l’insegnante di sostegno e il personale educativo mobilitati per fornire supporto emotivo ai compagni di classe del ragazzo.

In contesti del genere, è fondamentale che gli istituti scolastici attivino misure di prevenzione e supporto psicologico per affrontare problematiche legate al benessere dei giovani. Numerosi amici e familiari del ragazzo stanno organizzando un video-denuncia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute mentale degli studenti.

Nelle prossime ore, saranno attivate anche iniziative di supporto psicologico per gli studenti dell’istituto, affinché possano affrontare al meglio il trauma di questa tragedia, nella speranza che il giovane possa riprendersi e ricevere il sostegno di cui ha bisogno.