Serena Dandini compie 70 anni: la pioniera che ha cambiato la televisione con curiosità e ironia

Serena Dandini, nota conduttrice e scrittrice, celebra i suoi 70 anni con un ricco curriculum di successi televisivi e letterari, rimanendo un simbolo di creatività e impegno sociale.





Serena Dandini, una figura emblematica della televisione e della letteratura italiana, ha recentemente festeggiato il suo settantesimo compleanno, un evento che segna solo una delle molte tappe di una carriera straordinaria e variegata. Nata il 22 aprile, Serena ha sempre desiderato emulare l’icona Marianne Faithfull, come esplorato nel suo libro “La vendetta delle muse” pubblicato da Einaudi. La sua vita è stata un viaggio continuo attraverso la curiosità, la scoperta e, soprattutto, un impegno costante verso la satira e l’innovazione.

Nel corso della sua carriera, Serena Dandini ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama mediatico italiano, iniziando come conduttrice radiofonica alla fine degli anni ’70. Il suo grande successo è arrivato con “La tv delle ragazze” nel 1988, uno show che ha rivoluzionato la televisione italiana e ha dato spazio e visibilità a talenti femminili nel mondo dell’arte e dello spettacolo come Sabina Guzzanti, Francesca Reggiani, e molte altre.

Il sodalizio con Corrado Guzzanti è stato particolarmente fruttuoso, portando alla creazione di programmi come “Stati Generali” e “La vita di Mae West”, entrambi noti per il loro stile sperimentale e la satira pungente. Insieme hanno anche lavorato in “Maddecheaò: Come secernere agli esami”, un programma che combinava humor e educazione in un format completamente innovativo.

Oltre alla televisione, Serena ha un profondo amore per il cinema. Ha lavorato come inviata sui set per vari programmi e ha condotto “Producer”, un quiz show sulla storia del cinema. La sua presenza è stata costante anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha portato interviste e approfondimenti direttamente dai protagonisti del festival.

Il suo impegno sociale è evidente nel suo lavoro con Michele Santoro e nella conduzione di eventi speciali come il concerto per i 110 anni della Fiom e per l’Earth Day, dove ha sempre portato alla luce tematiche di rilevanza sociale e ambientale.

“Parla con me”, il suo primo talk show su Rai 3, ha visto la partecipazione di ospiti internazionali di calibro come Tim Burton, Will Smith e Martin Scorsese, confermando la sua capacità di attrarre figure di spicco nel suo format dialogico e incisivo.

Nel 2012, Serena Dandini ha debuttato come drammaturga con “Ferite a morte”, uno spettacolo teatrale ispirato a storie reali di violenza sulle donne. Questo lavoro non solo ha avuto successo in Italia, ma ha anche raggiunto un pubblico globale con un tour che includeva città come New York e Londra, culminando in una performance speciale alla sede delle Nazioni Unite.

Il ritorno di Serena a Rai con “La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018” e “Stati generali” ha dimostrato la sua capacità di rimanere rilevante e influente nel panorama mediatico, continuando a portare innovazione e freschezza nei suoi progetti.

La carriera di Serena Dandini è un esempio luminoso di come talento, passione e dedizione possano intrecciarsi per creare un impatto duraturo nel mondo dello spettacolo e oltre, ispirando nuove generazioni e continuando a stimolare il dibattito culturale e sociale.