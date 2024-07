Shannen Doherty lascia in eredità ben oltre 5 milioni di dollari, tra immobili e conti correnti

L’addio a Shannen Doherty, deceduta a 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno, lascia un vuoto incolmabile tra i fan che l’hanno seguita fin dagli esordi televisivi negli anni ’80.





La scomparsa di Shannen Doherty, morta a 53 anni dopo una lotta di quasi un decennio contro un cancro al seno, ha lasciato un profondo segno nei cuori dei suoi ammiratori, che l’hanno sostenuta sin dagli inizi della sua carriera negli anni ’80. L’indimenticabile Brenda Walsh di “Beverly Hills 90210” aveva deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro la malattia, condividendo con i suoi follower le sue speranze, delusioni e terapie attraverso i social media e il podcast “Let’s be clear”. Doherty non ha mai nascosto le difficoltà legate al suo stato di salute e al fatto di non poter lavorare, affrontando la malattia da disoccupata.

La stampa tedesca, a pochi giorni dalla sua morte, ha fatto un bilancio dell’eredità lasciata dall’attrice alla madre e al fratello, con i quali aveva un legame molto stretto. Secondo il quotidiano Bild, l’eredità di Doherty supera i 5 milioni di dollari. L’unico conto corrente dell’attrice contiene attualmente circa 229 mila euro. A questo si aggiungono proprietà immobiliari, azioni e obbligazioni per un totale di oltre 2 milioni di euro.

Un elemento significativo del patrimonio è la villa a Malibu, valutata 5,49 milioni di euro, sulla quale pesa ancora un mutuo di 2,7 milioni. Anche se si devono sottrarre i debiti accumulati negli ultimi anni, il valore complessivo dell’eredità resta considerevole. I beneficiari saranno la madre e il fratello, a cui Doherty era profondamente legata. L’ex marito Kurt Iswarienko, da cui l’attrice si era separata, non riceverà nulla.

L’intera vicenda eredità rivela quanto Shannen Doherty fosse determinata a garantire un futuro sicuro ai suoi cari, nonostante le difficoltà finanziarie causate dalla malattia. I fan di tutto il mondo continuano a rendere omaggio alla sua memoria, celebrando il coraggio e la forza con cui ha affrontato la sua battaglia personale