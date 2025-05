Papà single adotta un bambino con sindrome di Down che nessuno voleva, anni dopo scopre un’eredità da 1,2 milioni di dollari

Un uomo che aveva perso la sua famiglia decide di adottare un bambino che nessuno vuole perché ha la sindrome di Down. Anni dopo, viene contattato da un avvocato con una notizia sorprendente.





David passeggiava nervosamente avanti e indietro nella sala d’attesa dell’ospedale. Suo fratello Jack cercava di tranquillizzarlo: “Calmati, Dave! Non è mica la prima volta che nasce un bambino!”

David sorrise. “Lo so,” rispose. “Sono solo molto agitato! Ho sempre desiderato essere padre!”

Jack gli diede una pacca sulla spalla. “Preparati a diventare papà, amico mio!” Fu allora che il medico entrò e si diresse verso David. L’espressione sul suo volto spense ogni sorriso, e David capì subito.

Il medico spiegò che si era trattato di una di quelle tragiche fatalità: una complicazione rarissima aveva portato via sia Rita che il loro bambino. David ascoltò in silenzio, annuendo nei momenti giusti. Non pianse nemmeno, ma quando cercò di fare un passo, le gambe gli cedettero. Fu Jack, in lacrime, a sorreggerlo e portarlo a casa come fosse un bambino.

Nei giorni successivi, dopo il funerale di Rita e del loro piccolo, e mentre tutti sembravano pronti ad andare avanti, David si svegliò in una casa silenziosa. Cercò il lato del letto di Rita: vuoto.

Si alzò e percorse il corridoio fino alla cameretta, accendendo la lucina notturna che proiettava stelle color pastello sul soffitto. Lui e Rita avevano decorato quella stanza tra sogni e dolore. Ora non restava più nulla.

David si sedette sulla sedia a dondolo che Rita aveva tanto voluto e pianse. Il suo cuore e la sua casa erano vuoti, i sogni svaniti. Avrebbe voluto distruggere quella cameretta per cancellare il vuoto che sentiva.

All’improvviso, un pensiero si fece strada nella sua mente: “Non puoi colmare un vuoto con la rabbia, solo con l’amore.” Dove aveva sentito questa frase? Forse, pensò, era proprio questa idea che poteva salvargli la vita.

David contattò i servizi sociali chiedendo informazioni su adozione o affido. All’inizio l’assistente sociale era titubante. “Di solito non affidiamo bambini a genitori single,” spiegò. “Anche se sta diventando più comune.”

“Ho una buona vita,” disse David. “Ho tanto da dare a un bambino, soprattutto amore. Io e mia moglie sognavamo di essere genitori—voglio realizzare quel sogno.”

L’assistente sociale prese un fascicolo pieno di adesivi colorati. “Prenderebbe in considerazione un bambino con bisogni speciali?” chiese.

David alzò le spalle. “Tutti i bambini sono speciali, tutti hanno dei bisogni,” rispose pacatamente. “Non sappiamo mai cosa ci riserva la vita. Accetterò il bambino che ha bisogno di me.”

Naturalmente, David dovette affrontare molti colloqui e frequentare corsi di preparazione alla genitorialità, ma finalmente arrivò il grande giorno. Gli dissero che aveva un figlio.

“Abbiamo un bambino che ha già cambiato tre famiglie affidatarie,” disse l’assistente sociale. “Si chiama Sam, ha due anni e la sindrome di Down…”

“Dov’è?” chiese David.

“Sam ha anche alcuni problemi di salute di cui dovrebbe essere informato,” spiegò l’assistente sociale.

“Lo porterò dal pediatra,” rispose David. “Qualunque cosa serva, la farà.”

Quando vide Sam, fu amore a prima vista. Sam era il bambino più dolce che avesse mai visto!

All’inizio Sam era timido, ma quando capì quanto David lo amava e si prendeva cura di lui, iniziò a sbocciare. David non capiva come qualcuno potesse non volere un bambino così adorabile!

Certo, Sam impiegò un po’ più di tempo per raggiungere le tappe della crescita, e il medico disse che bisognava monitorare il suo cuore, ma per il resto era perfetto!

Il momento migliore della giornata per David era quando andava a prendere Sam all’asilo e il piccolo gli correva incontro a braccia aperte. David lo sollevava in alto e gli faceva il solletico, sentendo il cuore colmo d’amore.

“Rita,” sussurrava alla moglie scomparsa, guardando Sam dormire. “Ho realizzato il nostro sogno, ho riempito il vuoto che tu e il nostro bambino avete lasciato con l’amore.”

Gli anni passarono e Sam crebbe come qualsiasi altro bambino. Il medico confermò che il suo cuore era sano. Era un bambino felice e socievole, capace di conquistare tutti con il suo sorriso contagioso!

Il telefono squillava di continuo per inviti a feste e pigiama party, e David faticava a stare dietro alla vita sociale di Sam!

Quando Sam compì dodici anni, iniziò a voler uscire da solo con gli amici, come un ragazzino grande. Non fu facile per David, ma come ogni genitore imparò a lasciargli spazio.

Poi, un giorno, ricevette una telefonata da un avvocato. “Signor Wallace,” disse l’uomo, “la chiamo a nome del genitore biologico di suo figlio adottivo…”

“Cosa vuole?” chiese David, brusco.

“Vorrei parlarle…” rispose l’avvocato.

“Non sono interessato,” ribatté David. “Quelle persone hanno abbandonato mio figlio. Non c’è nulla che lei possa dirmi che io voglia ascoltare.”

“Per favore, signor Wallace,” insistette l’avvocato. “Per il bene di Sam.”

Con riluttanza, David accettò di incontrare l’avvocato. Appena arrivato, l’uomo gli consegnò una lettera. “Questa spiegherà tutto molto meglio di quanto potrei fare io, signor Wallace,” disse.

David aprì la busta e iniziò a leggere:

“Caro signor Wallace, se sta leggendo questa lettera, significa che finalmente sono in pace con la mia amata moglie. La ringrazio per aver amato il mio dolce Sam e per essersi preso cura di lui.

Prima che Sam nascesse, i medici ci dissero che aveva la sindrome di Down, ma per noi non cambiava nulla. Lo abbiamo accolto con gioia. Sognavamo tanti anni felici insieme, ma non è stato così.

Quando Sam aveva tre mesi, era in ospedale per degli esami. Io ed Emily, mia moglie, andammo a prenderlo e fummo coinvolti in un incidente con un camion.

Emily morì sul colpo, io sopravvissi ma rimasi tetraplegico. Per dodici anni sono stato un uomo morto che respirava ancora, piangeva e malediceva Dio.

Non ero il padre che Sam meritava. Volevo di più per lui, così l’ho affidato in adozione. Ho fatto la scelta giusta, signor Wallace, perché lei ha accolto mio figlio e gli ha dato tutto ciò di cui aveva bisogno.

Un giorno vorrei che potesse dire a Sam che i suoi genitori biologici lo hanno amato e desiderato. Non voglio che pensi di essere stato abbandonato.

La prego, glielo dica! Il mio avvocato le consegnerà i documenti del fondo fiduciario di Sam, che sarà sotto la sua responsabilità. Grazie ancora, signor Wallace, per aver amato il mio Sam, per essere stato il padre che io non sono riuscito a essere.”

L’avvocato consegnò a David l’accesso al fondo fiduciario di Sam, che ammontava a 1,2 milioni di dollari, denaro che David promise avrebbe usato per garantire il futuro del figlio, proprio come desiderava il padre biologico.

David si chiese se le famiglie che avevano rifiutato Sam avrebbero detto di no se avessero saputo dell’esistenza di quei soldi! Il padre biologico di Sam aveva fatto bene a tenere nascosta la sua fortuna, così suo figlio sarebbe stato amato per quello che era.