Si getta per un bagno notturno a Venezia ma non riemerge: Linda perde la vita a 21 anni, l’allarme dal fidanzato

Una giovane ragazza di soli 21 anni, Linda Zennaro, ha perso la vita la scorsa notte mentre si tuffava al Lido di Venezia durante i festeggiamenti del Redentore. Il fidanzato, che era con lei, ha lanciato l’allarme dopo che la ragazza non è più riemersa.





La tragedia ha avuto luogo di fronte al faro Rocchetta, intorno all’una di notte. La polizia locale del capoluogo veneto, Marco Agostini, ha dichiarato che il Redentore non c’entra nulla, ma che probabilmente l’evento ha fornito l’occasione per un bagno notturno. Il fidanzato della vittima, un 28enne di Mestre, ha dato l’allarme poco prima dell’una e mezza di notte.

I vigili del fuoco hanno tentato invano di rianimare la giovane Linda, il cui cadavere è stato successivamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori indagini. Il procuratore deciderà nelle prossime ore se eseguire l’autopsia per determinare le cause del decesso.

Ipotesi sull’incidente

Le ipotesi riguardanti l’incidente includono un possibile malore subito dalla ragazza dopo il tuffo, oppure un impatto alla testa a causa delle condizioni di buio e della sua scarsa conoscenza della zona. Il fidanzato, che ha deciso di non tuffarsi, è stato interrogato dalle autorità.

Linda Zennaro, originaria di Favaro Veneto, aveva pubblicato su Instagram un video in cui si trovava su una barca con altre persone, poco prima dell’incidente. Le immagini mostravano il passaggio in motoscafo davanti al Bacino di San Marco, mentre la città si preparava per lo spettacolo notturno in occasione della festa del Redentore.

Ricorrenza funestata da un’altra tragedia

Questa è la seconda volta consecutiva che la Festa del Redentore è funestata da un lutto. L’anno precedente, un giovane era morto a causa di un incidente in barchino durante i festeggiamenti.