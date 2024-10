Silvia muore a 44 anni dopo una cena con il fidanzato, ora in gravi condizioni. La sorprendente rivelazione dei medici

Una drammatica tragedia ha colpito la comunità di Propata, nel Genovese, dove una donna di 44 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Il suo fidanzato, invece, è attualmente ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Secondo quanto riportato da fonti locali, la donna ha accusato un malore durante la notte dopo aver consumato dei funghi raccolti la sera precedente nei boschi. Il compagno ha contattato i soccorritori, suggerendo che i funghi potessero essere la causa dell’incidente. All’arrivo dell’ambulanza, però, i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna.





La vittima, identificata come Silvia Rossi, e il suo partner avevano trascorso la serata a raccogliere funghi nelle immediate vicinanze della loro casa, un’attività comune, soprattutto in questa stagione. Tuttavia, i funghi che avevano consumato si sono rivelati estremamente pericolosi. Secondo la versione riportata da Il Tirreno, l’uomo avrebbe erroneamente identificato i funghi come colombine, mentre si trattava di amanita phalloides, una delle specie più tossiche e letali. La malattia da avvelenamento da funghi è una questione grave che richiede attenzione e conoscenza.

Funghi velenosi: un pericolo sottovalutato

I dettagli della tragedia stanno emergendo man mano che le indagini continuano. La Croce Rossa di Torriglia e il personale del 118 sono stati chiamati d’urgenza, trovando l’uomo già in condizioni critiche a causa di un’intossicazione. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la donna era già deceduta al loro arrivo, mentre il fidanzato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino, dove attualmente è in rianimazione.

Le autorità sanitarie, insieme agli esperti di micologia, stanno sottolineando l’importanza della prudenza nella raccolta e nel consumo di funghi selvatici. Secondo Funghi Magazine, l’amanita phalloides è nota per essere uno dei funghi più letali presenti nei nostri boschi. Questo fungo può essere facilmente confuso con alcune varietà commestibili, rendendo la sua identificazione una sfida anche per i raccoglitori più esperti.

I segni di avvelenamento da funghi sono allarmanti e devono essere riconosciuti presto:

Inizio dei sintomi gastrointestinali: nausea, vomito e diarrea che si manifestano entro 6-12 ore dall’ingestione.

Possibile apparente fase di miglioramento, seguita dall’emergere di gravi danni epatici e renali.

Rischio elevato di insufficienza multiorgano, che può portare a conseguenze fatali senza un intervento medico tempestivo.

Questa tragedia incomprensibile mette in luce l’importanza della sensibilizzazione riguardo alla raccolta di funghi, in particolare per coloro che non hanno una formazione adeguata o esperienza in materia. Nonostante l’attrattiva del foraging, raccogliere e consumare funghi può comportare rischi significativi per la salute.

È fondamentale che chiunque desideri avventurarsi nella raccolta di questi organismi vegetali sia consapevole dei sospetti segni di avvelenamento e sappia come distinguere i funghi commestibili da quelli venefici. La prevenzione è essenziale per evitare incidenti tragici come quello accaduto a Silvia Rossi e al suo fidanzato.