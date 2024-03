Silvia Salis: età, marito, figli, lavoro, dove vive la moglie di Fausto Brizzi

Questo articolo in breve

Silvia Salis è un nome ben noto nel panorama sportivo italiano, non solo per i suoi trionfi come atleta ma anche per il suo significativo contributo come dirigente sportivo. Oggi ricopre la carica di Vice Presidente del CONI, testimoniando il suo impegno incessante nel mondo dello sport.





Nata a Genova il 17 settembre 1985, Salis ha iniziato il suo percorso nell’atletica leggera all’età di otto anni, specializzandosi inizialmente nel salto in lungo prima di scoprire la sua vera passione e talento nel lancio del martello. Questo cambio di disciplina si è rivelato una svolta nella sua carriera, portandola a conquistare importanti riconoscimenti sin dai suoi primi anni di attività.

Dall’inizio promettente nel 2001, dove si è distinta ai Campionati italiani allieve, fino alla sua affermazione sui palcoscenici nazionali e internazionali, Salis ha collezionato successi e medaglie. Il suo debutto con la Nazionale assoluta nel 2006 agli Europei di Göteborg ha segnato l’inizio di una serie di prestazioni eccellenti, culminate in un quarto posto agli Europei under 23 del 2007 a Debrecen e in numerose medaglie ai Campionati italiani.

Nonostante una partecipazione olimpica deludente a Pechino nel 2008 e un infortunio nel 2016 che l’ha portata al ritiro dall’agonismo, Salis non ha mai abbandonato il mondo dello sport. La sua transizione a dirigente delle Fiamme Azzurre e i successivi incarichi nel Consiglio Federale della FIDAL e nel Consiglio Nazionale del CONI dimostrano il suo desiderio di continuare a contribuire attivamente allo sport italiano.

Nel maggio 2021, Salis ha raggiunto un altro importante traguardo professionale, venendo eletta vicepresidente vicario del CONI, sottolineando ulteriormente il suo ruolo influente nello sport italiano.

La vita privata di Silvia Salis ha recentemente arricchito le pagine dei media grazie al suo matrimonio con il regista Fausto Brizzi nel novembre 2020 e all’annuncio della loro attesa del primo figlio nel 2021. La notizia, condivisa con entusiasmo su Instagram, ha aggiunto un tocco personale alla sua già straordinaria storia, dimostrando che dietro il successo pubblico c’è sempre un profondo percorso personale e familiare.

Silvia Salis continua a vivere a Roma, dove porta avanti sia la sua vita personale che quella professionale, mantenendo un legame forte con lo sport italiano e dimostrando che la passione e la dedizione possono davvero fare la differenza.