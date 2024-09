Sinner in lacrime per la dedica: “Per mia zia, che non so quanto tempo sarà presente nella mia vita”

Sotto l’emozione e la tensione di una finale storica, Jannik Sinner ha raccontato i momenti recenti della sua vita e ha dedicato il suo straordinario trionfo agli US Open a una cara zia che sta affrontando delle difficoltà di salute. Attraverso l’intensa partita con Fritz, Sinner ha dimostrato la sua determinazione, ottenendo il secondo titolo del Grande Slam nella sua carriera nel 2024.





Sinner trionfa agli US Open e fa i complimenti a Fritz

La finale di Flushing Meadows ha visto Sinner emergere come un’autentica potenza del tennis, dominando l’incontro con un secco 3 set a 0 contro Taylor Fritz. Con questa vittoria, il giovane tennista ha consolidato la sua posizione di numero 1 del mondo, portando a casa sei titoli complessivi nel 2024, tra cui due del Grande Slam. Dopo aver alzato il trofeo, Sinner ha mostrato il suo spirito sportivo abbracciando il suo staff e dedicando un bacio alla sua fidanzata, Anna Kalinskaya. Durante la premiazione, con un atteggiamento raffinato, ha fatto i complimenti al suo avversario: “So quanto impegno hai messo in questo torneo, congratulazioni a te e al tuo team. È fantastico vederti in queste grandi occasioni. Sono certo che avrai modo di giocare altre finali”.

Jannik dedica il successo alla zia che non sta bene

La commozione di Sinner è emersa in modo palpabile quando ha condiviso i suoi pensieri più profondi riguardo al suo percorso e alle sfide affrontate di recente. Interrompendo brevemente la sua gioia, ha dedicato il suo successo a una zia che sta attraversando un periodo di malattia: “Questa vittoria rappresenta molto per me. Ultimamente, le cose non sono state semplici. Il mio team mi ha supportato incessantemente e mi ha sempre dato forza. Io amo profondamente il tennis e ho lavorato duro per questo momento. Questo titolo lo voglio dedicare a mia zia, poiché non so per quanto ancora potrò averla nella mia vita. Auguro a tutti la salute necessaria per affrontare le avversità.”

Poi il numero 1 è stato premiato da Agassi

Dopo la sua emozionante dedica, Sinner ha riflettuto sul suo viaggio nel tennis professionistico, sottolineando come il supporto della famiglia e le esperienze vissute lo abbiano fortificato. Prima di ricevere il premio da parte di leggende come Andre Agassi, ha accennato all’importanza della preparazione mentale, specialmente nei momenti difficili: “Ho imparato a gestire anche i giorni senza partite. Il lato mentale è cruciale nel nostro sport. Sono felice di condividere questo trionfo con la mia famiglia e con coloro che mi supportano da lontano. Ringrazio il pubblico per il sostegno e per la correttezza che hanno dimostrato. Giocare bene in Australia mi ha dato una nuova fiducia. C’è sempre spazio per migliorare e non smetterò di lavorare per raggiungere le mie nuove ambizioni.”

Con questa vittoria, Sinner non solo ha rafforzato la sua reputazione nel mondo del tennis, ma ha anche dimostrato un grande cuore, condividendo il suo successo con chi ama e mostrando il valore della solidarietà in un momento di sfida personale.