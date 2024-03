Sondaggi e percentuali oggi 18 marzo 2024, Grande Fratello: Televoto aggiornato

Questo articolo in breve

Lunedì 18 marzo 2024, Canale 5 ospiterà un altro appassionante episodio del Grande Fratello, guidato da Alfonso Signorini. Questa puntata sarà decisiva per uno dei quattro concorrenti in nomination: Anita, Simona, Sergio e Greta, che rischiano l’eliminazione basata sulle preferenze del pubblico.





Il sondaggio condotto dal “Forum Free Grande Fratello”, con 1778 voti registrati il 16 marzo, mostra una netta preferenza per Simona, che guida con il 53% delle preferenze. Gli altri concorrenti si trovano in una situazione di parità, oscillando tra il 15% e il 16%, evidenziando un equilibrio precario che potrebbe riservare sorprese.

La prossima eliminazione segnerà un momento cruciale nella corsa verso la finale, prevista per lunedì 25 marzo 2024, una variazione significativa rispetto alla data originariamente prevista del 4 aprile. Quest’anno, la tensione sale poiché, come annunciato da Signorini, le ultime due settimane vedranno una vera e propria “carneficina” con numerose eliminazioni rapide per definire chi potrà effettivamente ambire alla vittoria finale.

L’ultima puntata ha riservato colpi di scena, tra cui un blackout che ha costretto i partecipanti a spostarsi all’esterno, e momenti di riflessione personale, come quello di Anita, che ha condiviso la sua decisione di terminare una relazione sentimentale ormai logora.

Il Grande Fratello continua a catturare l’attenzione del pubblico non solo per le dinamiche tra i concorrenti ma anche per gli imprevisti che arricchiscono ogni episodio. La finale si avvicina, e i fan sono invitati a seguire le prossime puntate per scoprire chi riuscirà a superare le eliminazioni flash e chi dovrà abbandonare il sogno di raggiungere l’ultima sfida.

Ricordiamo che la puntata chiave del 18 marzo sarà trasmessa su Canale 5 alle 21.30 e in streaming su Mediaset Infinity, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del reality che continua a tenere banco tra i programmi di punta della televisione italiana.