Statua della Madonna a terra durante la processione, fedeli disperati: “Un brutto presagio”

A Mirabella Eclano, un episodio inquietante segna la celebrazione: la statua della Madonna del Carro cade, scatenando il panico tra i partecipanti all’evento.





Un increscioso incidente ha colpito la processione dedicata alla Madonna del Carro a Mirabella Eclano, un comune situato nella provincia di Avellino. Durante le celebrazioni, la venerata statua è improvvisamente caduta a terra, suscitando un immediato clima di panico tra i numerosi fedeli presenti. Molti dei partecipanti, nel vedere la scena, hanno temuto che si potesse trattare di un cattivo presagio. Per fortuna, la statua è rimasta illesa grazie a un supporto in legno che ha attutito l’impatto, e gli organizzatori hanno tempisticamente provveduto a rimetterla sul carro per proseguire la processione.

L’incidente è avvenuto in un breve lasso di tempo: la statua si è staccata dal supporto mentre la processione affrontava una scalinata, colpendo il suolo con un fragore inaspettato. La risposta immediata della folla è stata di preoccupazione e spavento, colorando l’atmosfera di un’emotività palpabile, con molte persone che hanno iniziato a piangere per la paura. Nonostante l’impatto emotivo abbia scosso i presenti, la rapidità di intervento ha permesso di riportare rapidamente la situazione alla normalità, tranquillizzando così gli animi dei fedeli.

Preparativi per il G7 Interno

Dopo la frenesia della processione, la comunità di Mirabella Eclano si trova ora a dirigere le proprie energie verso un altro importante evento: il G7 Interno, un incontro riservato ai ministri dell’Interno dei paesi del G7, fissato per il 3 e 4 ottobre. A presiedere l’incontro sarà il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il quale, insieme ai suoi omologhi stranieri, accoglierà anche gli ospiti di alto profilo, tra cui il Vice Presidente della Commissione Europea e la Commissaria per gli Affari Interni. Non mancheranno rappresentanti di organizzazioni internazionali, come Interpol, OIM, UNHCR e UNODC, per trattare tematiche di rilevanza globali.

Mirabella Eclano, dunque, si prepara a un doppio evento significativo: da una parte il ricordo di un momento di tensione e paura, dall’altra l’opportunità di mostrare la propria capacità di ospitalità e organizzazione in vista di una manifestazione di grande importanza internazionale. La via verso il G7 potrebbe portare un’ulteriore carica di energia alla cittadina irpina, trasformando un episodio negativo in un’opportunità di rilancio e visibilità. Sta diventando sempre più fondamentale mantenere viva la comunità, sostenere i legami sociali e confrontarsi con gli inevitabili cambiamenti che eventi come questi portano.

Concludendo, la caduta della statua della Madonna ha suscitato emozioni forti, ma la cittadina non si lascia abbattere. Cambia pagina e si prepara a mettere in campo le proprie risorse in un contesto di crescita e di apertura verso il mondo.