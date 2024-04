Studentessa perde la vita investita da un camion della nettezza urbana mentre pedala in bicicletta

In una tragica notte tra il 21 e il 22 aprile, una studentessa tedesca di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Napoli, più precisamente in piazza Cavour. La giovane, che si trovava nella città partenopea come ricercatrice presso l’Università Federico II, è stata travolta da un autocarro dell’Asia, l’azienda locale di gestione dei rifiuti, mentre pedalava su una bicicletta a pedalata assistita noleggiata.





L’incidente è avvenuto intorno alle 2.15 del mattino. Le condizioni della studentessa sono apparse subito critiche. Dopo essere stata trasportata inizialmente all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stata poi trasferita all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta la mattina successiva alle 10.30.

Dinamiche dell’Incidente e Indagini in Corso

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati immediatamente posti sotto sequestro, e il conducente dell’autocarro è stato sottoposto a accertamenti urgenti per escludere eventuali condizioni di alterazione che potessero aver contribuito all’incidente. La salma della studentessa è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso l’Istituto di Medicina legale per le indagini del caso. L’ambasciata tedesca è stata informata per comunicare ai familiari il tragico evento.

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si sospetta che la studentessa abbia effettuato un improvviso cambio di direzione, che ha coinciso con l’avvicinarsi dell’autocarro. Questo avrebbe reso impossibile per l’autista evitare l’impatto. Gli agenti della Polizia Locale di Chiaia, rapidamente intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno confermato la gravità della situazione, notando tracce ematiche evidenti sull’asfalto.

Per garantire una ricostruzione accurata e completa degli eventi, le autorità competenti proseguiranno con le indagini, collaborando strettamente con tutte le parti coinvolte per determinare le precise responsabilità dietro questo tragico incidente.

Questo evento sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di adottare misure preventive per proteggere i ciclisti, specialmente nelle ore notturne. La comunità locale e la città di Napoli sono rimaste scosse da questa perdita, e si attendono ulteriori dettagli mentre le indagini continuano.