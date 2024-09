Taylor Mega: “Con Fedez un amore appassionato. Non ha deluso Chiara Ferragni, erano una coppia senza vincoli”

La nota influencer Taylor Mega è stata intervistata da Le Iene, e ha rivelato dettagli inediti sulla sua storia con il rapper Fedez, oltre a svelare alcune dinamiche del dissing con Tony Effe. Mega ha precisato che la relazione con Fedez non ha costituito un tradimento nei confronti di Chiara Ferragni, poiché la coppia vive un matrimonio aperto. “Non si può parlare di tradimento quando si è in una relazione aperta”, ha detto.





L’intervista esclusiva a Le Iene

L’intervista integrale andrà in onda stasera, in una puntata speciale di Le Iene su Italia1. Nel dialogo con Michele Caporosso, conosciuto come Wad, Taylor Mega ha affrontato vari argomenti, spiegando i motivi della sua partecipazione al video L’infanzia difficile di un benestante. “Ci sono stati eventi importanti che hanno preceduto tutto questo dissing. Fedez sapeva che avevo bisogno di togliermi qualche sassolino e mi ha chiesto se volessi partecipare”, ha raccontato l’influencer.

Quando l’intervistatore ha chiesto se Fedez avesse tradito Chiara Ferragni con lei, Mega ha ribadito: “Non si può parlare di tradimento quando si tratta di una coppia aperta. C’è maggiore libertà, senza l’esclusività tipica delle relazioni tradizionali”. In merito alla loro storia, Mega ha spiegato che si trattava di “qualcosa di fisico e passionale” e ha sottolineato di non essere responsabile della crisi tra i Ferragnez: “Ricorda che se due persone sono davvero unite, è difficile che qualcun altro riesca a entrare tra loro. La mia relazione con Fedez è recente, non risale al 2019”.

Critiche a Chiara Ferragni

Durante l’intervista, Taylor Mega ha anche commentato il comportamento di Chiara Ferragni, definendola “incoerente”. “Non mi piacciono le persone incoerenti. Sui social, molti non sono autentici e non mostrano chi sono veramente”, ha dichiarato. Alla domanda su un’eventuale riconciliazione, Mega ha risposto: “Non posso essere io a risolvere questa situazione. Pensi che io possa fare da pacificatrice? Le loro storie sono complesse. Secondo me, si sistemeranno da soli, ma io non c’entro”.