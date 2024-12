Telefono in carica sul divano causa un incendio mortale, muoiono padre, madre e due figli

Un drammatico incendio nella provincia di Siviglia ha distrutto una famiglia di quattro persone. Le indagini confermano che la causa è stata l’esplosione della batteria di un cellulare.





Guillena, Siviglia – Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Guillena, piccolo centro nella provincia di Siviglia, in Andalusia. Un’intera famiglia è rimasta vittima di un devastante incendio domestico scaturito dall’esplosione della batteria di un telefono cellulare lasciato in carica sul divano. Le vittime sono state identificate come José Antonio Rendón, 48 anni, sua moglie Antonia Hidalgo, 52 anni, e i loro figli Adrián, 16 anni, e José Antonio, 21 anni.

La dinamica dell’incendio

L’incidente si è verificato all’alba di domenica, in una casa a due piani dove risiedeva la famiglia. Secondo il rapporto della Guardia Civil, il telefono in carica sul divano al piano terra è esploso, scatenando rapidamente un incendio che ha avvolto l’intera abitazione. Le fiamme hanno reso impossibile ai presenti di fuggire, mentre il fumo tossico si è propagato rapidamente ai piani superiori.

Quando le squadre di soccorso sono arrivate, uno dei membri della famiglia era ancora in vita, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarlo. Secondo i vigili del fuoco, tutti i decessi sono avvenuti a causa dell’inalazione di fumo, sottolineando la velocità con cui il rogo si è sviluppato.

Il tentativo disperato di salvataggio

Nel momento in cui l’incendio ha avuto origine, tre membri della famiglia erano già in casa. Il quarto, José Antonio junior, era rientrato poco dopo l’inizio del rogo. Nonostante i suoi disperati tentativi di soccorrere i familiari, non è riuscito a salvarli e ha perso anch’egli la vita nel tentativo.

In un primo momento si era ipotizzato che il rogo fosse stato causato da un monopattino elettrico in carica, ma le indagini hanno successivamente confermato che la batteria del telefono cellulare è stata la causa scatenante. Gli investigatori hanno ricostruito l’incidente in base ai resti carbonizzati dell’apparecchio, evidenziando ancora una volta i rischi legati all’uso di dispositivi elettronici durante la ricarica, specialmente se lasciati incustoditi.