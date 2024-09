Temptation Island, Alfred si eccitadavanti alle telecamere e Anna non riesce a crederci: “Ma davvero ho visto bene?”

La relazione tra Anna e Alfred sembra essere in una fase di grande difficoltà, come ha rivelato Filippo Bisciglia. Nell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda il 24 settembre, la storia della coppia è stata ulteriormente approfondita, dopo il tradimento di lui e il confronto di lei con le immagini del suo compagno sempre più vicino alla single Sofia.





La visione dei video di Alfred e Sofia

La terza puntata ha mostrato anche dei momenti che sembravano usciti da un film erotico, con Anna costretta a guardare Alfred e Sofia parlare in modo ambiguo riguardo a una presunta erezione. Le immagini hanno chiaramente sconvolto Anna: “Ho visto bene? Che lei gli guardava nelle parti basse? Che ha sentito una sensazione là sotto?”. Altri video mostrano conversazioni che riguardano l’aspetto passionale, come se lui non lo ritrovasse più nella compagna. “È normale che non sono passionale con una persona che mi tradisce. Possibile che non riesca ad andare oltre?”, ha commentato Anna, facendo riferimento al tradimento di lui in passato. Nei video, Alfred sembra essere molto legato emotivamente a Sofia, oltre che fisicamente.

La reazione di Anna e Alfred

Anna ha deciso di interrompere la visione dei video: “Se devo sentire solo due persone che si dicono quanto vorrebbero andare a letto insieme, non voglio più vedere”. La situazione tra i due sembra dirigersi verso un naufragio, e Alfred lo ha chiaramente ammesso durante il falò. Lui non ha visto nessun video e sembra accettarlo a malincuore, lasciando intendere di provare qualcosa di speciale per Sofia e di immaginarsi una relazione al di fuori del programma.

La partecipazione di Anna e Alfred a Temptation Island

Anna ha contattato Temptation Island dopo aver scoperto il tradimento di Alfred. La coppia è insieme da 1 anno e 9 mesi e la 27enne ha spiegato di non essersi sentita “l’unica donna d…”.