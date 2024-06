Temptation Island: Siria e Matteo sono la prima coppia resa ufficiale. Lei: «Pesavo 130 chili, ho perso 85 chili. Ora voglio divertirmi», una trasformazione incredibile.

A breve inizia la nuova edizione di Temptation Island, il famoso reality condotto da Filippo Bisciglia, in programma per il 13 giugno 2024. A pochi giorni dall’inizio, è stata annunciata la prima coppia ufficiale che si cimenterà nella prova: Siria Pingo e Matteo Vitali. I due sono fidanzati da ben 7 anni e hanno deciso di mettere alla prova il loro amore su grande richiesta di lei.





La Trasformazione di Siria: Da 130 kg a una Nuova Vita

Siria, 22 anni, ha rivelato: “Ho contattato Temptation Island perché sono completamente cambiata sotto tutti gli aspetti e desidero capire se l’attuale me sia accettabile per lui. Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ma ho perso incredibilmente 85 kg. Sono piena di voglia di divertirmi e di mostrare chi sono diventata oggi.” Il fidanzato Matteo ha risposto: “Tutti la guardano, le si avvicinano. Questo mi infastidisce molto. Inizialmente non volevo partecipare al programma, sono rimasto sorpreso quando Siria ha deciso di contattarli. Nel nostro rapporto va tutto bene.”

Scopriamo di Più su Siria e Matteo

Siria, originaria di Gela ma residente a Massa Carrara, in Toscana, ha 22 anni. Sul suo profilo Instagram, siriapingo, conta oltre 3 mila followers con i quali condivide numerosi scatti di sé. L’ultima foto pubblicata insieme al fidanzato Matteo risale a novembre 2019, giorno del suo 18° compleanno. Anche Matteo è presente su Instagram, seppur con una presenza meno attiva rispetto alla sua compagna: il suo profilo vanta poco più di 300 followers.