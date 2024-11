Terracina, donna trovata senza vita in casa: arrestato il marito per femminicidio

Una donna di 82 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Giuseppe Di Vittorio, nel Comune di Terracina, provincia di Latina. Il marito, un uomo di 92 anni, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato.





L’episodio si è verificato nella notte tra lunedì 25 novembre e martedì 26 novembre, poche ore dopo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e si sarebbe consumato all’interno delle mura domestiche. Al momento, le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare, ma le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Sul luogo del delitto, all’altezza del civico 9, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Terracina insieme a personale sanitario arrivato con diverse unità di soccorso. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso e interrogatorio del marito

Il marito della vittima, che si trovava nell’abitazione al momento dell’arrivo delle autorità, è stato condotto in caserma per essere interrogato. Gli inquirenti stanno cercando di accertare se l’uomo possa essere direttamente coinvolto nell’accaduto. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle modalità del delitto né su eventuali motivi alla base dell’episodio.

Gli investigatori stanno effettuando rilievi nell’abitazione per raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Parallelamente, verranno ascoltate testimonianze di vicini e parenti per comprendere il contesto familiare e se ci fossero segnali di tensioni o conflitti precedenti.

Una tragedia che scuote la comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Terracina, che si unisce al dolore per una tragedia che mette nuovamente in luce la drammatica piaga della violenza domestica. Il femminicidio è avvenuto a poche ore di distanza da una giornata simbolo per la lotta contro la violenza di genere, sottolineando l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e protezione per le vittime.

Il caso di Terracina si aggiunge a una lunga lista di femminicidi che continuano a verificarsi in Italia. Secondo i dati dell’Istat, nel 2023, una donna su tre ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza nel corso della propria vita, e oltre il 60% dei femminicidi si consuma all’interno delle mura domestiche.

Le istituzioni e le associazioni impegnate nella difesa dei diritti delle donne sottolineano costantemente l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e di intervenire tempestivamente nei casi di conflitto familiare.

Prossimi passi delle autorità

Nelle prossime ore, il magistrato incaricato del caso potrebbe disporre l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause esatte del decesso. Parallelamente, le indagini proseguiranno per verificare il coinvolgimento del marito e per raccogliere ulteriori elementi utili a delineare il quadro completo della vicenda.

La comunità locale e le autorità attendono con apprensione l’esito delle indagini, sperando che questa tragedia possa contribuire a rafforzare l’impegno nella lotta contro ogni forma di violenza.