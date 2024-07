Terzo decesso nel crollo di Scampia: Patrizia Della Ragione, madre di Roberto Abruzzo, è la vittima

La tragedia del crollo a Scampia continua con la conferma della morte di Patrizia Della Ragione, la madre di Roberto Abruzzo, una delle vittime della tragedia.





L’intera comunità è sconvolta dalla notizia, che porta ulteriore dolore alle famiglie coinvolte in questa terribile tragedia. Le autorità stanno continuando le indagini per comprendere le cause del crollo e assicurare giustizia per le vittime.

La perdita di Patrizia Della Ragione rappresenta un duro colpo per la famiglia Abruzzo e per l’intera comunità di Scampia. La solidarietà e il sostegno sono fondamentali in momenti come questi, e la comunità si è unita per offrire conforto e supporto alle famiglie colpite da questa terribile sciagura.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza delle altre strutture nella zona, al fine di prevenire ulteriori tragedie simili a quella che ha colpito Scampia. È essenziale che vengano adottate misure adeguate per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.

La perdita di Patrizia Della Ragione è un’altra ferita profonda per la comunità di Scampia, che deve fare i conti con la devastante perdita di vite umane a causa di questo tragico crollo. L’intera città è unita nel dolore e nella ricerca di risposte, nell’auspicio che giustizia sia fatta per le vittime e che misure adeguate siano adottate per prevenire simili tragedie in futuro.