Tiziano Ferro lacrima al cinema con i figli: “Papà è nervoso”. Poi reagisce: “Mi vendicherò”

Il celebre cantautore italiano Tiziano Ferro è stato travolto dall’emozione durante la visione del film d’animazione “Inside Out 2”, insieme ai suoi figli Margherita e Andreas, avuti dall’ex marito Victor Allen nel 2022. Ferro ha condiviso la sua esperienza attraverso alcune Instagram Stories, invitando i telespettatori a recarsi in sala per assistere a questo capolavoro della Pixar.





Il messaggio di Tiziano Ferro e la commozione per il film

Nelle sue stories, Tiziano ha espresso la sua gratitudine per il film, scrivendo: “Grazie Inside out 2. Non avevo mai provato l’ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all’ultimo minuto di un film. Disney: vi mando la fattura dello psicologo. In ogni caso, è obbligatorio andare a vedere questo film”. Gli hashtag utilizzati, “#Papàansioso #TeamGioia”, sottolineano l’intensità emotiva provata dal cantante durante la visione.

Il messaggio minatorio di Tiziano Ferro a una giornalista

Dopo aver condiviso i teneri momenti trascorsi con i figli, Tiziano Ferro ha pubblicato un messaggio minatorio rivolto a una presunta giornalista che avrebbe rubato alcuni scatti durante la proiezione. Nelle sue parole, il cantante ha minacciato vendetta, affermando che prima o poi il “karma” si sarebbe manifestato. Sebbene non siano chiari i dettagli della vicenda, è probabile che la giornalista abbia scattato alcune foto in un momento così intimo per Tiziano Ferro e la sua famiglia.”Inside Out 2″ si è rivelato un film profondamente toccante per Tiziano Ferro, che ha vissuto un periodo di fragilità emotiva negli ultimi mesi, a seguito della fine del suo matrimonio con il produttore americano Victor Allen e di una pausa dalla sua carriera professionale.

Il film, che esplora il mondo delle emozioni in modo ancora più coinvolgente rispetto al primo capitolo, ha suscitato una forte reazione emotiva nel cantante, che ha condiviso la sua esperienza con i fan.Questa vicenda mette in luce l’impatto che un’opera cinematografica può avere sulla vita delle persone, soprattutto in momenti di vulnerabilità emotiva. “Inside Out 2” ha toccato le corde più profonde dell’animo di Tiziano Ferro, offrendo un momento di riflessione e catarsi. Allo stesso tempo, l’episodio della presunta giornalista solleva interrogativi sulla privacy degli artisti e sulla necessità di rispettare i momenti di intimità familiare, anche in contesti pubblici come una proiezione cinematografica.