Tony Effe fuori dal concerto di Capodanno, Giulia De Lellis lo difende: “La musica non si censura”

Il Comune di Roma ha escluso Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo, giudicando i suoi testi sessisti e offensivi. La fidanzata, Giulia De Lellis, ha espresso il suo dissenso su Instagram, affermando: “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura”





Inizialmente, Tony Effe era tra gli artisti annunciati per l’evento del 31 dicembre al Circo Massimo, insieme a Mahmood e Mara Sattei . Tuttavia, alcune consigliere del Partito Democratico hanno sollevato obiezioni, ritenendo i testi del rapper “sessisti, misogini e violenti”, e hanno richiesto al sindaco Roberto Gualtieri di escluderlo dall’evento. Il Campidoglio ha accolto la richiesta, affermando che l’esibizione non doveva essere un’occasione divisiva per la città

Giulia De Lellis, nota influencer e fidanzata di Tony Effe, ha reagito alla decisione attraverso le sue storie su Instagram. Ha condiviso una citazione: “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura”, esprimendo chiaramente il suo disaccordo con l’esclusione del compagno dal concerto. In un’altra storia, ha condiviso un post con la frase: “E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta”, sottolineando ulteriormente la sua posizione contraria alla censura artistica.

Lo staff di Tony Effe ha espresso stupore e dispiacere per la decisione del Comune di Roma, sottolineando che l’accordo per la partecipazione era già stato raggiunto e annunciato pubblicamente. Hanno inoltre evidenziato il danno d’immagine subito dall’artista a causa di questa vicenda.

La polemica ha sollevato un dibattito più ampio sulla censura nella musica e sulla responsabilità degli artisti nei confronti dei messaggi veicolati attraverso le loro opere. Mentre alcuni sostengono la necessità di escludere artisti i cui testi promuovono messaggi offensivi o violenti, altri difendono la libertà artistica e si oppongono a qualsiasi forma di censura.

Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è un rapper romano noto per essere stato membro della Dark Polo Gang. Negli ultimi anni ha intrapreso una carriera solista, ottenendo successo con brani che spesso contengono testi provocatori e controversi. La sua partecipazione al concerto di Capodanno al Circo Massimo era vista come un riconoscimento della sua popolarità nella scena musicale italiana.

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis è diventata pubblica negli ultimi mesi, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La coppia ha condiviso momenti della loro vita privata sui social media, mostrando un legame solido e affettuoso. La recente presa di posizione di De Lellis a favore del fidanzato evidenzia il suo sostegno nei confronti della carriera artistica di Tony Effe.

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo è un evento annuale di grande rilevanza per la città di Roma, attirando migliaia di spettatori sia locali che turisti. L’edizione di quest’anno prevede la partecipazione di artisti di spicco come Mahmood e Mara Sattei, promettendo una serata di musica e intrattenimento per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

La decisione di escludere Tony Effe dal concerto ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Mentre alcuni applaudono la scelta del Comune di Roma come un passo verso la promozione di messaggi positivi e il rispetto delle donne, altri la vedono come un atto di censura che limita la libertà artistica e l’espressione personale.

In questo contesto, le parole di Giulia De Lellis riflettono una preoccupazione condivisa da molti riguardo ai confini tra censura e libertà d’espressione nell’arte. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di discutere e confrontarsi sulle opere artistiche, piuttosto che sopprimerle o censurarle.

Resta da vedere come evolverà la situazione e quali saranno le implicazioni per la carriera di Tony Effe. Nel frattempo, il dibattito sulla censura nella musica e sulla responsabilità degli artisti continua a essere un tema centrale nel panorama culturale italiano.