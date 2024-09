Totò Schillaci, una leggenda del calcio scomparsa: camera ardente allo stadio Barbera di Palermo

Il leggendario Totò Schillaci, simbolo del calcio italiano degli anni Novanta, ci ha lasciati. Il bomber palermitano, noto per le sue straordinarie prestazioni con la maglia della Nazionale, ha portato magia e speranza a milioni di italiani durante le indimenticabili “Notti Magiche” del Mondiale ’90. Aveva 59 anni e da tempo combatteva una dura battaglia contro un tumore.





Dal 7 settembre, Schillaci era ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo dopo un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute. Nonostante un iniziale miglioramento nei giorni successivi, l’ospedale aveva comunicato, purtroppo, un nuovo deterioramento ieri. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del calcio e al di fuori di esso.

In segno di rispetto e omaggio, l’amministrazione comunale di Palermo ha deciso di allestire una camera ardente nello storico stadio Barbera, dove i fan e i colleghi potranno dargli l’ultimo saluto. La decisione riflette l’enorme impatto che Schillaci ha avuto non solo come atleta, ma anche come icona del calcio italiano.

Le reazioni alla sua morte sono state immediate e commoventi. Tanti ex compagni di squadra, allenatori e tifosi si sono uniti nel ricordare il suo contributo al gioco e la sua personalità affascinante. Francesco Totti, ex capitano della Roma e della Nazionale, ha dichiarato: “La sua passione per il calcio e il suo amore per la maglia azzurra rimarranno per sempre nei nostri cuori”. Altri personaggi del mondo sportivo hanno sottolineato quanto fosse amato da tutti e quanto avesse rappresentato un simbolo di determinazione e speranza per i giovani calciatori.

Totò Schillaci rimarrà per sempre una leggenda del calcio, il cui ricordo continuerà a vivere nel cuore dei tifosi. Il suo impatto nella storia del calcio italiano è innegabile, e la sua scomparsa segna la fine di un’era. La camera ardente allo stadio Barbera sarà aperta per permettere a chiunque voglia rendere omaggio a un grande campione di farlo.