Tragedia a Cecina: Lucia Cosatti, 22 anni, trovata morta, sognava di diventare chef

Una giovane promessa della cucina, Lucia Cosatti, conosciuta affettuosamente come Luce, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Cecina, in Toscana. Originaria di Udine, la ventiduenne si era trasferita nella località marittima per lavorare come aiuto cuoca durante la stagione estiva, una scelta che rifletteva la sua passione per la gastronomia. Viveva in un appartamento condiviso con una collega di lavoro, dopo aver completato il suo percorso di studi presso un istituto tecnico commerciale. La famiglia di Lucia è proprietaria della Villa Riviera a Pradamano, una rinomata attività di ristorazione guidata da suo padre, Loris Cosatti.





La cronaca segnala che è stata l’amica coinquilina a rinvenire il corpo di Lucia al suo rientro, e la tragedia ha colpito profondamente tutti coloro che la conoscevano. Subito in stato di shock, l’amica ha contattato i soccorritori del 118; tuttavia, all’arrivo degli operatori sanitari, non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine, con una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cecina, hanno effettuato i rilievi di rito per comprendere la dinamica della situazione.

Le iniziali indagini tendono a escludere fattori esterni, e l’ipotesi più plausibile è quella di una morte per malore improvviso. È prevista un’autopsia per chiarire con maggiore certezza le cause del decesso e ridurre il mistero che avvolge questa tragica vicenda. I funerali di Lucia si annunciano come un momento di cordoglio per la comunità di Udine e per tutti i colleghi e amici che hanno condiviso con lei amori, sogni e speranze nel mondo della cucina. La sua vita, spezzata troppo presto, lascia un vuoto incolmabile tra quanti la stimavano e la ammiravano.