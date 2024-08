Tragedia a Collepasso: Giuseppe Russo, 23 anni, muore dopo morso di ragno violino

Il giovane era stato morso durante lavori di giardinaggio in Salento; da allora la sua vita è stata segnato da una drammatica evoluzione fino all’inevitabile tragico epilogo.

Una tragedia ha colpito la comunità di Collepasso, un comune nel cuore del Salento, dove il giovane Giuseppe Russo, di soli 23 anni, è tragicamente deceduto. La causa della sua morte sembra essere collegata a un morso di ragno violino, che lo avrebbe punto durante delle attività di giardinaggio alcune settimane fa. L’ipotesi relativa alla causa del decesso è attualmente oggetto di importanti indagini cliniche e investigative, in quanto l’incidenza dei morsi di ragno violino è spesso sottovalutata.





Ragno violino: come riconoscere la specie, dimensioni, foto dove si trova e cosa fare in caso di morso

Il ragno violino, noto anche come Loxosceles reclusa, è una specie temuta per il suo morso, che può causare serie complicazioni sanitarie. La sua identificazione può rivelarsi difficile, ma generalmente presenta un corpo di forma ovale e una caratteristica macchia a forma di violino sul dorso. Le sue dimensioni variano da 6 a 12 millimetri. In caso di morso, è fondamentale reagire tempestivamente, cercando assistenza medica per ridurre il rischio di complicanze e infiammazioni più gravi.

L’aggravamento

Dopo il morso, Giuseppe ha sviluppato una grave lesione alla gamba, il che lo ha portato a cercare cure presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase. Purtroppo, le sue condizioni di salute sono andate peggiorando rapidamente nel corso delle ultime 48 ore, rendendo necessario un trasferimento d’urgenza al Policlinico di Bari. Nonostante gli sforzi dei medici e l’assistenza ricevuta, il ragazzo ha purtroppo perso la vita questa mattina, alle 7. La notizia ha gettato nello sconforto i suoi genitori, Antonio e Rosaria, e l’intera comunità locale, che ha continuato a nutrire speranze fino all’ultimo istante.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Giuseppe ha suscitato un forte cordoglio anche a livello istituzionale. Il sindaco di Collepasso, Laura Manta, ha espresso le sue più sentite condoglianze attraverso un commovente messaggio: «Ci sono notizie che tolgono il respiro, ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio a una famiglia che, all’improvviso, perde un figlio. La nostra comunità si stringe attorno al dolore di Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi». La comunità ha mostrato grande solidarietà, unendosi nel ricordo del giovane, descritto come una persona solare e piena di vita.

I funerali di Giuseppe si svolgeranno domani alle 18 nella chiesa del Cristo Re, dove amici e conoscenti potranno unirsi per dare un ultimo saluto a un giovane che, a quanto pare, aveva tutta la vita davanti a sé. La celebrazione rappresenterà non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza riguardo ai rischi associati a creature spesso sottovalutate come i ragni violino.