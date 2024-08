Tragedia a Treviso: un giovane di 18 anni trovato senza vita lungo la Pontebbana, sospetti di un investimento da parte di un pirata della strada

Un ragazzo di soli 18 anni è stato scoperto privo di vita lungo la Pontebbana, nella provincia di Treviso. L’adolescente sarebbe stato investito nei pressi di Nervesa della Battaglia. Sono attualmente in corso indagini per chiarire le circostanze del decesso.





Il corpo del giovane è stato rinvenuto sul ciglio della strada statale 13, nel comune di Nervesa della Battaglia, non lontano dal confine con Spresiano. L’allerta è stata lanciata da un automobilista che, notando la presenza del ragazzo, ha immediatamente contattato i soccorsi. Gli operatori del servizio di emergenza sono giunti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del giovane.

Le investigazioni sono condotte dai carabinieri, i quali stanno approfondendo il caso e prendendo in considerazione l’ipotesi di un investitore omertoso. Secondo quanto riferito da fonti vicino all’inchiesta, il giovane è stato trovato rannicchiato a bordo strada, presentando una grave lesione alla testa. Gli inquirenti hanno già raccolto le testimonianze di due automobilisti che sono stati tra i primi a segnalare la scoperta del corpo.

Per procedere con le indagini, è stata disposta un’autopsia sul corpo del ragazzo. Le autorità stanno attualmente indagando non solo sulla dinamica dell’incidente, ma anche sulla storia personale del giovane e sui suoi ultimi spostamenti. Ogni dettaglio potrebbe risultare cruciale per ricostruire cosa possa essere accaduto sulla Pontebbana e per identificare eventuali testimoni che abbiano assistito all’incidente.

La comunità di Nervesa della Battaglia è profondamente colpita dalla notizia, e le forze dell’ordine esortano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. La speranza è quella di fare chiarezza su questa tragica vicenda e portare alla luce la verità dietro la morte di un giovane che aveva ancora tutta la vita davanti a sé.