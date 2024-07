Tragedia in Sardegna: Giorgio Noris, giovane di 19 anni, muore mentre fa snorkeling durante una vacanza con gli amici. Indagini in corso sulle circostanze della sua morte

Giorgio Noris, un 19enne originario di Fagnano Olona (in provincia di Varese), ha tragicamente perso la vita mentre praticava snorkeling insieme a un gruppo di amici durante una vacanza nella splendida Sardegna. Le autorità della Procura di Tempio Pausania stanno conducendo un’inchiesta approfondita su quanto accaduto. Il giovane è deceduto nel pomeriggio mentre nuotava insieme ai suoi amici nelle acque di Loiri Porto San Paolo, località situata sulla rinomata costa nord-orientale dell’isola, precisamente a Cala Girgolu, un luogo noto per le sue acque cristalline.





Secondo quanto emerso da una prima analisi della situazione, il gruppo di ragazzi stava nuotando nelle vicinanze di un gommone quando hanno notato che uno di loro mancava all’appello. Un amico, dopo aver esaminato la situazione da un punto elevato sulla scogliera, ha notato il corpo di Giorgio in lontananza; una volta raggiunto, si è subito reso conto che il giovane non mostrava segni di vita. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi. Purtroppo, l’arrivo del personale medico ha portato solo alla constatazione del decesso, senza possibilità di intervento.

Il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, è stato informato dell’accaduto e ha voluto esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia di Giorgio, a nome di tutta la comunità. La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato un profondo sconcerto tra i cittadini, che si uniscono al dolore della famiglia per la perdita di un giovane promettente.

Questa tragica vicenda non solo segna la fine di una vita appena iniziata, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza nelle pratiche acquatiche, soprattutto in una regione popolare per attività ricreative come lo snorkeling e il nuoto. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se ci siano state delle negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito a questa drammatica fatalità. L’attenzione della comunità rimane alta mentre si attendono ulteriori dettagli sulle indagini in corso.