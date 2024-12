Tragedia sul lavoro il 24 dicembre: operaio muore tra un mezzo della raccolta rifiuti e un’automobile

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, 24 dicembre, intorno alle 18, in via Zama 31 a Milano. La vittima, un operaio di 52 anni, stava operando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti Amsa quando è rimasto schiacciato tra il veicolo e un’auto parcheggiata.





Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nelle consuete operazioni di servizio quando, per ragioni ancora da chiarire, il tragico schiacciamento ha avuto luogo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La vittima risiedeva a Cernusco sul Naviglio.

I soccorsi e le indagini sul luogo della tragedia

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco, coadiuvati da un mezzo speciale Unimog per estrarre il corpo dell’uomo. Anche gli operatori del 118, gli agenti della polizia di Stato e i tecnici di ATS sono giunti rapidamente sul luogo per i rilievi del caso.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per comprendere la dinamica precisa dell’incidente. Le autorità vogliono accertare se si sia trattato di un malfunzionamento del mezzo Amsa o di un errore umano. “Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire quanto accaduto”, ha dichiarato un funzionario della polizia presente sul posto.

Il cordoglio per una tragedia che colpisce durante le festività

La morte dell’operaio ha scosso profondamente l’ambiente lavorativo e la comunità locale, specie per il fatto che la tragedia sia avvenuta proprio durante la vigilia di Natale. I colleghi della vittima, visibilmente sconvolti, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, ma da alcune testimonianze emerge il profondo rispetto che tutti nutrivano per il lavoratore.

“Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”, hanno fatto sapere i vertici di Amsa in un comunicato ufficiale, assicurando piena collaborazione con le autorità competenti per chiarire le cause dell’incidente.

Sicurezza sul lavoro: un tema ancora urgente

L’incidente di via Zama riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in settori ad alto rischio come quello della raccolta rifiuti. Non è la prima volta che incidenti simili si verificano nel capoluogo lombardo, sollevando interrogativi sulla necessità di migliorare le misure di prevenzione e i protocolli operativi.

Secondo i dati dell’INAIL, ogni anno in Italia si registrano migliaia di incidenti sul lavoro, alcuni dei quali con esiti fatali. Questo tragico episodio richiama l’attenzione sull’importanza di investire in formazione, manutenzione dei mezzi e vigilanza continua per evitare altre tragedie.