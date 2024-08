Tragedia sulla Palermo-Messina: Genitori Periscono in Incidente Stradale, Salve le Due Bambine

Un terribile incidente sulla autostrada Palermo-Messina ha causato la morte di Salvatore Caleca e Michela Bucci, mentre le loro due bambine, di un anno e cinque anni, sono state fortunate e non hanno riportato gravi ferite. Il 118 è intervenuto immediatamente, ma per i genitori non c’è stata possibilità di salvezza.





Il drammatico evento si è verificato quando la famiglia, in viaggio da Roma verso Torrenova, ha perso il controllo della propria auto, una Nissan Qashqai, mentre stava per imboccare lo svincolo di Rocca di Capri Leone. L’auto ha sbandato, schiantandosi violentemente contro il guardrail. I soccorritori, arrivati repentinamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Caleca, 43 anni, e della moglie Bucci, 40 anni.

Le due piccole sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Patti, dove sono rimaste sotto osservazione per eventuali traumi. Fortunatamente, i medici hanno attestato che non soffrono di ferite gravi, limitandosi a lievi escoriazioni.

La famiglia stava programmando una visita ai parenti e agli amici per trascorrere un periodo di vacanza a Torrenova, il luogo natale di Salvatore Caleca. Proprio quando si trovavano ormai a ridosso della loro destinazione, è accaduto l’imprevisto. Secondo le sole informazioni preliminari, l’auto avrebbe iniziato a slittare, impattando dapprima contro le barriere laterali, per poi ribaltarsi sul guardrail opposto. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiuso il tratto autostradale per effettuare i necessari rilievi.

La popolosissima frazione di Piana del Brolo è stata scossa dal forte rumore dello schianto. Gli automobilisti in transito hanno subito allertato i soccorsi, ma purtroppo l’intervento è stato vano per i genitori delle bambine. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che si è immediatamente stretta attorno alla famiglia in lutto. L’amministrazione comunale di Torrenova ha espresso la propria vicinanza con un post su Facebook, dichiarando: “Con grande tristezza e senza parole per descrivere il nostro profondo dolore, ci uniamo alla famiglia Caleca per questo tragico ed inaccettabile evento.”

In segno di rispetto, il Comune ha annullato tutte le manifestazioni programmate per domenica e lunedì e ha proclamato un lutto cittadino in occasione del funerale.

Le autorità hanno mantenuto chiuso il tratto autostradale A20 in direzione Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo, per procedere con la rimozione del veicolo e i rilievi. È un triste promemoria delle fragilità della vita e della necessità di una maggiore attenzione sulle strade. La tragedia di Salvatore e Michela lascia un segno profondo, non solo nella vita delle loro bambine, ma in tutta la comunità che li ha conosciuti e amati.