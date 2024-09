Tragico crollo a Saviano: muore una bambina di 4 anni, salvato papà e bimbo di 2

Un drammatico evento ha scosso Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina di due piani è crollata a seguito di un’esplosione di una bombola di gas. Le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco sono stati subito mobilitati per il salvataggio delle persone rimaste intrappolate tra le macerie.





Esplosione bombola di gas, crollo mortale

L’esplosione si è verificata poco prima delle 8 di mattina del 22 settembre, nell’appartamento del secondo piano, abitato da un’anziana donna. Al momento dell’incidente, non è chiaro se ci fossero altre persone all’interno. L’onda d’urto ha devastato il secondo piano e ha provocato il collasso dell’intera struttura in pochi istanti.

La famiglia coinvolta era composta da cinque persone: i genitori e i loro tre bambini, di 6, 4 e 2 anni, residenti al primo piano e ora in grave pericolo, colpiti direttamente dal crollo. Le squadre di soccorso, giunte rapidamente sul luogo della tragedia, hanno iniziato le operazioni di ricerca, sentendo voci provenire dalle macerie e richieste disperate di aiuto.

Salvati genitore e bambino, ma non la piccola

Poco prima delle 9, i soccorritori sono riusciti a estrarre il padre e il suo bimbo di due anni, entrambi vivi. Sfortunatamente, il corpo di una bambina di 4 anni è stato recuperato privo di vita, lasciando un’impronta indelebile di dolore nella comunità locale.

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Si stanno cercando la madre, un altro bambino e l’anziana donna all’interno dell’edificio crollato. Le squadre Usar (Urban Search and Rescue) e le unità cinofile stanno lavorando intensamente per cercare di trovare sopravvissuti tra le macerie, mentre la comunità di Saviano è in allerta e preghiera per la sorte delle persone coinvolte in questa drammatica vicenda.

L’evento ha scatenato una reazione di solidarietà tra i cittadini e le autorità locali, che si sono attivate per offrire supporto alle famiglie colpite e ai soccorritori impegnati. Sono stati aperti canali di comunicazione per raccogliere fondi e materiali utili per le vittime e i soccorritori.

La notizia dell’esplosione e del crollo della palazzina ha suscitato una forte emozione e preoccupazione in tutta la regione, mettendo in evidenza l’importanza della sicurezza nelle abitazioni e il rischio legato all’uso di bombole di gas. Le autorità locali si stanno attivando per capire la causa di questo tragico incidente, al fine di prevenire futuri eventi simili.