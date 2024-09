Tragico episodio al Rally della Carnia: auto fuori strada investe spettatori, una donna in condizioni critiche

Incidente durante il Rally della Carnia in Friuli, dove un gravissimo incidente ha coinvolto tre spettatori. Una donna, in condizioni critiche, è stata trasportata all’ospedale di Udine in codice rosso dopo che un’auto è uscita di strada.





Descrizione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato alla fine della prova speciale Valle di Lauco, nel comune di Tolmezzo. Il pilota, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo veicolo, sbandando e finendo poi la corsa contro un gruppo di spettatori. Tre persone sono rimaste coinvolte: la più grave ha subito un infortunio considerevole, finendo in una scarpata dopo un volo di circa dodici metri.

L’episodio si è consumato intorno alle 11:00 in Strada di Fusea. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno trovato sia la vettura che i tre spettatori infelici nella scarpata sottostante il ciglio della strada. Per raggiungere il luogo dell’incidente, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo ha utilizzato tecniche alpinistiche per calarsi di circa venti metri.

Gli operatori hanno provveduto a stabilizzare un uomo, che è stato assicurato su una tavola spinale, e quindi issato fino alla strada con la tecnica del contrappeso. Anche una donna, opportunamente immobilizzata con i dispositivi di sicurezza, è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata ai soccorritori sanitari dopo la discesa di venti metri. L’unico spettatore che ha riportato solo lievi contusioni, assieme al pilota e al suo navigatore, fortunatamente, è uscito illeso dall’incidente.

Le operazioni di soccorso

Nel corso delle operazioni, il personale dei vigili del fuoco ha effettuato la messa in sicurezza della vettura incidentata, assicurandosi che nessun’altra persona fosse in pericolo. Sul luogo dell’incidente, anche le forze dell’ordine hanno svolto il loro compito per chiarire le dinamiche di quanto accaduto e raccogliere informazioni utili per eventuali indagini.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza durante gli eventi automobilistici, dove la partecipazione del pubblico deve sempre essere salvaguardata. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni della donna ricoverata, mentre si indagano le cause che hanno portato a questo serio incidente.