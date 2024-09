Tragico incidente stradale: Alessandro, 17 anni, perde la vita mentre si recava a scuola in sella alla sua moto

Si chiamava Alessandro ed era di Mestrino. Aveva solo 17 anni ed è morto questa mattina, 24 settembre, in un incidente stradale a Padova, nella zona di Brusegana, vicino al polo scolastico di via Cave. Il giovane stava andando a scuola ma non ci è mai arrivato.





Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, che sta indagando sull’incidente, la tragedia ha coinvolto due moto Honda 125. Anche sull’altro ciclomotore c’era un altro ragazzo di 17 anni, diretto a scuola al momento dello scontro. Uno dei ragazzi veniva da via dei Colli, mentre Alessandro arrivava dal lato di Chiesanuova.

Alessandro ha avuto la peggio: ha colpito violentemente la testa e ha perso subito i sensi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e le manovre di rianimazione sono continuate a lungo prima che fosse portato all’ospedale di Padova. Le sue condizioni sono subito sembrate estremamente gravi. Nonostante gli sforzi del personale medico, Alessandro è deceduto poche ore dopo.

Il pubblico ministero ha ordinato il sequestro dei mezzi in attesa di concludere le indagini. Tra le cause da considerare ci sono manovre rischiose, velocità eccessiva e possibile distrazione. Sembra invece escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

Diversi ragazzi hanno assistito al dramma mentre si preparavano a entrare in classe. Il dolore è grande tra gli studenti e gli amici dei giovani coinvolti, soprattutto all’istituto professionale Marconi, dove Alessandro frequentava la quinta classe. “Era un ragazzo diligente e amato da tutti i suoi compagni, eletto rappresentante già dalla seconda superiore. Era una presenza positiva per tutti, siamo sconvolti”, ha dichiarato la preside Claudia Morata.