Tragico incidente stradale nel Pescarese: morto il cuoco palermitano Maurizio Scialabba, 50 anni

Un grave incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 50 anni, il cuoco palermitano Maurizio Scialabba, a Loreto Aprutino, un piccolo comune situato nella provincia di Pescara. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 settembre e ha suscitato un profondo sconforto nella comunità locale.





Le dinamiche del tragico schianto

Secondo le prime ricostruzioni, Scialabba si trovava in sella alla sua moto nel territorio di contrada Paterno quando, per cause ancora ignote, si è scontrato frontalmente con una Dacia proveniente dal senso opposto. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al 50enne, la cui morte è stata constatata sul posto dai sanitari del 118, intervenuti sia con un’ambulanza che con un elicottero. Dopo l’incidente, il corpo di Maurizio è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Pescara per gli accertamenti di rito.

La carriera di un cuoco amato

Maurizio Scialabba era conosciuto e rispettato per il suo lavoro di cuoco. Per molti anni ha prestato servizio nel ristorante “La Bilancia” di Loreto, un locale molto apprezzato dalla comunità. Recentemente, aveva intrapreso una nuova avventura lavorativa come dipendente nella mensa scolastica locale. La sua passione per la cucina e il lavoro di squadra erano evidenti a chiunque avesse avuto il piacere di collaborare con lui.

“Maurizio era una persona sorridente, educata e rispettata, con cui era sempre piacevole lavorare. Era con noi da circa quindici anni e si era integrato immediatamente nel nostro ambiente,” ha dichiarato Renato Petrucci, ex cameriere de “La Bilancia”, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Centro. “Amava la compagnia e aveva festeggiato il suo 50° compleanno con noi, ringraziandoci per tutto il supporto e il lavoro insieme.”

Le condoglianze della comunità

Il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa del cuoco, evidenziando le sue ottime qualità professionali e umane. “Ho appreso con grande tristezza della scomparsa di Maurizio Scialabba a causa di un tragico incidente stradale. Da poco impiegato presso il Comune di Pineto, si era distinto per la sua dedizione e il suo impegno,” ha scritto in un post sulla pagina ufficiale del comune. “Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, dall’amministrazione comunale e dai dipendenti del Comune.”

Maurizio lascia la moglie e due figli, e si segnala che ha recentemente vissuto un ulteriore dolore, avendo perso un fratello a causa di una grave malattia. La comunità si è stretta attorno ai suoi cari in questo momento di profondo lutto. La prematura scomparsa di un uomo così amato e stimato lascia un vuoto incolmabile tra amici, colleghi e familiari.