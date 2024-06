Tragico incidente sulla A2 a Cosenza, auto in avaria investita da furgone: Luca, il barista, muore a 32 anni

Nella mattinata di sabato 1° giugno, si è verificato un grave incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel Cosentino, con esiti drammatici. Un uomo di 32 anni, identificato come Luca Barone, ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi.





L’incidente è avvenuto lungo la corsia sud, a soli 2 km prima dello svincolo di Rogliano, coinvolgendo un’autovettura e un autofurgone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, che hanno estratto i feriti dalle lamiere dei veicoli, per poi consegnarli alle cure del personale sanitario del Suem118. Le vittime sono state successivamente trasferite in ospedale tramite elisoccorso. La polizia stradale ha provveduto agli adempimenti di competenza, mentre il traffico è rimasto bloccato nel tratto interessato fino al termine delle operazioni di soccorso.

Luca Barone, originario di Figline Vegliaturo in provincia di Cosenza, gestiva un bar a Grupa, frazione del comune di Aprigliano, in Calabria. La sua scomparsa ha suscitato una profonda commozione, con numerosi messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi sui social. Il Comune di Aprigliano ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici del giovane, sottolineandone l’importante contributo alla comunità locale.

L’incidente ha generato una forte ondata di solidarietà e gratitudine verso Luca Barone, ricordato per la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di accoglienza. Il Comune si è impegnato a preservarne la memoria e invita la comunità a unirsi in un pensiero di pace e riconoscenza per tutto ciò che Luca ha rappresentato per il suo bar e per la città di Aprigliano.